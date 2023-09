Satiremagazin „Titanic“ droht Konkurs – und ruft zur Unterstützung auf

Das bekannte Satiremagazin „Titanic“ steht vor dem Aus. Eine eigens veranlasste Rettungsaktion soll das Blatt nun retten. Dafür seien 5000 neue Abonnements nötig.

5000 neue Abos sollen „Titanic“ vor dem vorzeitigen Aus bewahren

Einmonatige Social-Media-Kampagne soll Wichtigkeit der „Titanic“ aufzeigen

Und wieder einmal steht eine Titanic vor dem Untergang – nur, dass es diesmal kein großer Meereskreuzer ist und ein Pleitegeier das Hindernis darstellt und kein Eisberg. Die Rede ist von dem bekannten Satiremagazin „Titanic“, das laut eigenem Bekunden vor dem Aus steht.Als Gründe für den drohenden Bankrott gibt das Magazin – in gewohnt satirischem Stil – die allgemeine Printkrise, die Inflation, steigende Papierpreise und „seltene Erden für die TITANIC-Büropflanzen und Massagesessel für die Chefredaktion“ an. Die „Titanic“, deren redaktioneller Sitz in Frankfurt ist, bittet deshalb seine Leserinnen und Leser, aber auch alle anderen um Unterstützung.Dem Aufruf zufolge seien 5000 neue Abonnements vonnöten, um dem Eisberg – Pardon! – dem Pleitegeier ein Schnippchen zu schlagen. Den Unterstützungswilligen stehen vier Möglichkeiten zur Verfügung, um der „Titanic“ zu helfen: Der Abschluss eines Heft-Abonnements für Print oder in der App, ein Paket auf der Unterstützungsplattform Steady, eine direkte Geldspende via Paypal oder eine Anzeige schalten beziehungsweise weitervermitteln. Bei Letzterem ist sogar eine Provision zu erhalten. Nähere Informationen zu den Rettungsringen gibt es hier Wie diezuerst berichtete, taumelt das Satiremagazin seit zwei Monaten in finanziell gefährlichen Gewässern. Der ehemalige Chefredakteur, Oliver Maria Schmitt, sagte der Zeitung, dass die verkaufte Auflage auf rund 15 000 Exemplare zurückgegangen sei und die Papier- und Druckkosten sich verdreifacht hätten. 20 000 Euro minus mache die „Titanic“ pro Monat, während Redakteure und Autoren auf ihr Geld warten würden. Nur in Einzelfällen würden noch Gehälter ausgezahlt werden.Im Laufe der Jahre, so Schmitt weiter, wären einige Schwierigkeiten zusammengekommen. So gebe es für „Titanic“-Leser interessante Anzeigen für Rauchwaren, Alkoholika und Kleinwagen nicht mehr und auch die öffentlich-rechtliche Konkurrenz von Böhmermann oder der „heute show“, die sich dank des Rundfunkbeitrages nicht selbst finanzieren müsste, „grätsche uns massiv rein“, so Schmitt.Dazu komme das schon lange veränderte „Satire-Nutzungsverhalten“, wonach ein monatlich erscheinendes Magazin mit einem redaktionellen Vorlauf von einer Woche schwerlich bedienen könne, wird Schmitt zitiert. Daher müsse überlegt werden, wie eine „Titanic 5.0“ aussehen könnte.Laut dem, der mit der aktuellen Chefredakteurin Julis Mateus sprach, soll eine Social-Media-Kampagne mit vergangenen „Titanic“-Covern, Figuren und Bildern zeigen, wie eine Welt aussieht, in der das Satiremagazin fehlt. Die Aktion sei dabei auf einen Monat beschränkt. Prominente Unterstützer gebe es bereits – wie Schauspielerin Maren Kroymann. Und auch Jan Böhmermann, von der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz, scheint dem Magazin helfen zu wollen.