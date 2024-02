Der Fotograf Peter Seidel ist vor allem für seine Aufnahmen von Frankfurts Gebäuden und Lost Places bekannt. Was er in Venedig aufgenommen hat, ist nun ab März im Osthafen im Kunstverein Familie Montez zu sehen.

Nicht nur Lost-Places: Peter Seidel zeigt Venedig-Fotografien

Info

Kunstverein Familie Montez; Honsellstraße 7, im Gewölbe links.

Eröffnung am 1.3. um 18 Uhr mit Peter Seidel; Laufzeit bis 31.3.: Di–Fr 13–20 Uhr; www.kvfm.de

1951 in Marburg geboren und in Frankfurt aufgewachsen, hat sich Peter Seidel zeitlebens mit der Fotografie beschäftigt. Zuerst als Hobby, machte er sich mit 31 Jahren als Fotograf selbstständig. Durch seine Zeit im Fotostudio des Historischen Museums sowie beim Hochbauamt der Stadt setzte er einen Schwerpunkt auf Architekturfotografie . Kaum ein Frankfurter Gebäude, das er nicht kennt, nicht vor der Linse hatte.Doch nicht nur am Main, auch am Mittelmeer machte er seine Streifzüge; spazierte durch Venedig und nahm die Stadt auf seine Weise auf. Unter den Touristenmassen leidend und entsprechend an Glanz verlierend, entstand „eine Hommage an die unvergleichliche Stadt“. Entsprechend abstrahiert sind Sonne, Farbe, Kontraste und quietschbunte Menschen, Lärm sowie Bewegung, und so erschlossen sich ihm neben steinernen Zeugen von Pracht und Macht die intimen Calle und Campi, ihre Aura und zerbrechliche Schönheit.„Venedig bei Nacht in Schwarzweiß ist wie Radiohören“, heißt es vom Kunstverein: „Es öffnen sich Räume für die Fantasie, eine Einladung, sie selbst auszumalen.“ „I muri parla“ ist die am 1. März öffnende Ausstellung Peter Seidels überschrieben, was im venezianischen Dialekt so viel bedeutet wie „Die Mauern sprechen“. Nicht passender könnte da das Gewölbe des Kunstvereins Familie Montez im Osthafen als Ausstellungsort sein.