Strandurlaub in Frankfurt auf dem Osthafen-Festival

Der Frankfurter Osthafen wird erneut zur Bühne: Auf dem Osthafen-Festival gibt es an Land und im Wasser jede Menge Programm – mit mehr als 40 Musik-Acts.

Osthafen-Festival: Anreise mit dem ÖPNV empfohlen

So langsam, aber sicher sieht es nach Sommer aus in Frankfurt. Wie gut, dass die Mainmetropole einen Fluss in der Mitte hat, der zumindest ein bisschen Strandurlaub ermöglicht. Von Samstag (20. Juli) bis Sonntag (21. Juli) kommen noch Live-Musik , Kunst und andere Attraktionen dazu, wenn das Osthafen-Festival erneut stattfindet.Bis zu 40 Musikerinnen und Musiker kommen am späten Juliwochenende vorbei und spielen am Abend auf den vier Live-Bühnen und in der Club-Area, darunter Oli P, Loona, Lou Bega, Megaloh und MC Rene, sowie die Frankfurter Band Gastone. Tagsüber können Interessierte an Hafenrundfahrten und Bootsbesichtigungen teilnehmen, Wassersport ist ebenso möglich.Auf dem Festival warten Kunst und Kultur, die umrahmt werden von zahlreichen Essens- und Getränkeständen. Auch das Journal Frankfurt ist mit seiner „Love & Peace-Bar“ vor Ort und bietet unter anderem hausgemachte Limonade an. Für die jüngeren und kleinen Gäste gibt es weitere Abwechslung in der Kids Area, beim Kindertheater und den Booten der Hafenpiraten.Wer zum Osthafenfestival reisen möchte, nutzt am besten den ÖPNV, beispielsweise über die Tram- und Bushaltestelle Schwedlerstraße oder den Ostbahnhof. Zwischen Eisernem Steg und Festivalgelände pendelt außerdem die Historische Eisenbahn. Veranstaltet wird das Osthafen-Festival von der städtischen Hafenbetreiberin, der HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt. Das nächste Mal findet das Osthafen-Festival erst wieder 2026 statt.Wer sich über das gesamte Programm beim Osthafen-Festival und Neuigkeiten informieren möchte, wird hier fündig.