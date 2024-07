Über den Dächern von Frankfurt gibt‘s Kino

Freiluftkino hoch hinaus: Auf vier Dachterrassen Frankfurts findet das „High Rise Cinema“ statt. Gezeigt werden aktuelle Kinofilme und Klassiker der Filmgeschichte.

„High Rise Cinema“ auf vier Dachterrassen Frankfurts

Info

Tickets für die einzelnen Vorstellungen können online gekauft werden, sie kosten 18 Euro. Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr. Besucher werden gebeten, bei leichtem Regen passende Kleidung mitzubringen. Bei starkem Unwetter werden die Vorstellungen abgesagt, Ankündigungen dazu erhalten Sie auf der Internetseite sowie auf Facebook und Instagram. Tickets werden in dem Falle in Gutscheine umgewandelt.



Alle Informationen dazu sind hier erhältlich. An Tickets können Sie außerdem über unser Gewinnspiel gelangen.

In Frankfurt und Umgebung ist erneut die Saison fürs Freiluftkino angebrochen. Filmeschauen im Kinosaal? Das kennt man. Aber über den Dächern? Das gibt es in der Mainmetropole nur, wenn das „High Rise Cinema“ vom Verein Lichter stattfindet. Vom 25. Juli bis 17. August ist es wieder so weit.Die Kinobesucher und Kinobesucherinnen erwartet ein vielfältiges Programm, bei dem aktuelle Kinofilme wie die Komödien „The Fall Guy“ oder „Liebesbriefe aus Nizza“ gezeigt werden. Düsterer wird es mit dem Neo-Noir-Streifen „Drive“ und dem Science-Fiction-Klassiker „Matrix“. Und während die Kinogäste auf die Skyline blicken, können sie James Stewart dabei zusehen, wie er in „Das Fenster zum Hof“ einen Mord beobachtet.Auf insgesamt vier Dachterrassen werden die Filme gespielt. Dazu gehören der Opernturm, das Skyline Plaza, das städtische Grünflächenamt und der Taunusturm. Die erste Ausgabe des „High Rise Cinema“ gab es im Sommer 2022. Laut Veranstaltern fand das Freiluftkino damals enormen Zuspruch, alle Tickets seien restlos ausverkauft gewesen.