Musikalisches Blind Date

Das Musikformat „Musik Sneak“ kooperiert zum zweiten Mal mit der Popakademie Baden-Württemberg und lädt zum Konzert-Event in die Jahrhunderthalle.

Bekannte Bandpool-Absolventen: Revolverheld und Max Giesinger

Music Sneak meets Band Pool, 16.12., Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, VVK: 18 Euro, www.musicsneak.com

Das Konzertformat „Musik Sneak“ hat sich über die Jahre hinweg zu einem festen Bestandteil im Programm der Jahrhunderthalle etabliert. Bei der „Blind Date Konzertreihe“ stehen jedes Mal andere Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne; die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren erst vor Ort, welche drei Acts auftreten werden, wer im Club der Konzerthalle singen wird. Zum Jahresabschluss, am 16. Dezember, wird es nochmal eine besondere Ausgabe geben: „Music Sneak meets Bandpool“ heißt es an diesem Abend, wenn das Konzertformat auf das Spitzenförderprogramm der Popakademie Baden-Württemberg trifft.Das Coaching-Programm in der Mannheimer Nachbarschaft feiert 25-jähriges Jubiläum und setzt sich seit jeher dafür ein, dass Bands aus dem gesamten Bundesgebiet auf den Einstieg ins professionelle Musikbusiness vorbereitet und in ihrer musikalischen Identität gefestigt und unterstützt werden. Bekannte Absolventeninnen und Absolventen des Programmes sind unter anderem ClockClock, Revolverheld, Max Giesinger, Lotte oder NOVAA.Im vergangenen Dezember kam die Kooperation in der Jahrhunderthalle erstmals zustande – mit dabei waren unter anderem Sängerin Luzifa und Johannes Aron Pinter. Wer nun auf der Bühne stehen wird, bleibt wie üblich auch dieses Mal geheim. Fest steht nur: Es werden drei aktuelle Bandpool Acts sein und, so freut sich der Veranstalter, „vielleicht entdeckt man an diesem speziellen Abend Deutschlands neuen Superstar am Pop-Himmel“.