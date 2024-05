Live-Musik-Tipps in und um Frankfurt

Ev Machui, auch bekannt als „Frau Chanson“, stellt in ihrer monatlichen Kolumne ihre persönlichen LIVE-Perlen im Rhein-Main-Gebiet vor.

Ich freue mich auf den Mai. Ich wünsche mir Sonne, Frühlingsgefühle, Musik und Tanz - und ein Reinfeiern in den Wonnemonat: Das geht zum Glück ganz wunderbar in unserer kleinen Großstadt: Im Mousonturm gibt’s den geheimen Salon Spezial X, im Club Voltaire kann man zu einem Live-Techno-Set der großartigen Ohohos tanzen, und auch im Ono 2 und im Literaturhaus gibt’s Musik! Man hat also wieder einmal die Qual der Wahl. Und Konzerte gibt es natürlich auch wieder zuhauf – ein paar davon empfehle ich hier wärmstens:Am 3.5. gibt es in der Romanfabrik einen literarisch-tänzerisch-musikalischen Abend mit der Schauspielerin und Sängerin Katharina Bach, der Tänzerin Katharina Wiedenhofer, Gregor Praml als Musiker und dem Autor Florian Wacker. Es geht um den Roman Zebras im Schnee (Berlin Verlag) und damit um die 1920er Jahre in Frankfurt. Es ist zwar kein Konzert im eigentlichen Sinne, aber die Musik spielt an diesem Abend an diesem schönen Ort eine wesentliche Rolle!Die Swinging Tuxedos aus Darmstadt mit ihrer charismatischen Sängerin Petra Bassus sind schon über 20 Jahre zusammen unterwegs. Die Dame und ihre vier Herren haben sich am 4.5. die Nacht zum Ausgangspunkt eines neuen Programms genommen und spielen Songs aus verschiedenen Genres - sicherlich immer ein wenig jazzig angehaucht. Zu erleben in der Art Bar in Sachsenhausen! Swinging Tuxedos hören Ich freue mich immer wieder, Musikerinnen und Musiker zu treffen, die ich über die Jahre kennen und schätzen gelernt habe, vor allem bei Sessions. Dazu gehören Jörg Kießling, Thomas Legrand und Harald Teichert. Die 3 haben sich zusammengetan und werden als Harald Teichert Trio am Pfingstmontag (20.5.) auf dem Oberurseler Marktplatz von 11 bis 14 Uhr bei „Jazz meets Mühle“ auftreten. Ich war noch nie dort und hoffe, dieses kleine, feine Jazzfestival endlich einmal besuchen zu können. Harald Teichert Trio hören Am 23. Mai veranstaltet die Jazzinitiative Frankfurt wieder ein Konzert der Extraklasse: Die deutsch-griechische Bassistin Athina Kontou setzt sich mit der Musikkultur ihrer griechischen Heimat auseinander. Gemeinsam mit ihren Bandkolleginnen und -Kollegen Luise Volkmann, Dominik Mahnig und Lucas Leidinger ist ein eigenständiges künstlerisches Produkt einer kulturellen Auseinandersetzung entstanden. Das Debütalbum Tzivaeri" von Mother ist bei nWog-Records erschienen und wurde für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und den Deutschen Jazzpreis nominiert. Veranstaltungsort ist die Wartburgkirche im Nordend. Athina Kontou hören Charly's Collage spielt am 24.5. im Frankfurter Künstlerclub im „verwunschenen“ Nebbienschen Gartenhaus (im Park der Bockenheimer Anlage). An diesem Abend stellt Charly Härtel seine Kompositionen vor, die von den Klangidealen der europäischen Jazzszene der letzten Jahrzehnte inspiriert sind. Im Mittelpunkt steht die Melodie, die sich immer an der menschlichen Stimme orientiert, und alle Musiker suchen nach naheliegenden oder auch abwegigen Motiven, die sie dann gemeinsam - wie in einer Collage - in eine Ordnung bringen. Charly Härtel hören Am 29.5. spielen alte Bekannte von mir ihre Lieblingssongs (Pop/Jazz) in der kleinen, feinen Denkbar in der Spohrstraße: Georg Göb (Klavier), Stefanie Ruck (Gesang) und Ralf Göldner (Schlagzeug/Percussion). Ein Konzert, auf das ich mich persönlich sehr freue! Drei professionelle Musikerinnen und Musiker, die ich sehr schätze und auf deren Zusammenkunft man gespannt sein darf. Stefanie wird übrigens bereits am 3.5. mit der Formation All over the place in der Denkbar auftreten. Stefanie Ruck hören Ich selbst spiele am 24. Mai mit meinen Herren Jazz vom Jazzsalon im Frankfurter Salon in der Braubachstraße - fast schon ein „Heimspiel“ und zum Glück nicht zeitgleich mit einem Deutschlandspiel der EM ... toll, dass es solche besonderen Orte gibt und es lohnt sich unbedingt, auf deren Webseite immer mal wieder zu schauen, wer auftritt! Jazzsalon Trio hören Insofern: Geht raus! Hört Musik! Seid glücklich!