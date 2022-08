Location-Wechsel in Darmstadt

„An drei Tagen volles Programm – das Golden Leaves Festival kehrt zurück“, konnten wir in der August-Ausgabe des JOURNAL FRANKFURT vermelden. Für einen Moment stand das beliebte Indie-Treffen auf der Kippe. Dank eines Location-Wechsels kann es nun doch stattfinden.

Ende letzter Woche erreichte die Veranstalter des Golden Leaves Festivals die Nachricht, dass ihr diesjähriges Festival aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze und der damit verbundenen hohen Gras- und Waldbrandgefahr definitiv nicht auf dem von allen, Künstlern wie Publikum, geliebten Gelände beim Jagdschloss Kranichstein stattfinden kann. „Man könnte ja meinen, dass man nach zwei Jahren Pandemie-Pause, den damit verbundenen Existenzängsten und den aktuell schwierigen Vorverkaufs-Szenarien in der Veranstaltungsbranche schon genug Leid erfahren hätte – denkste!“, wandte sich Magdalena Bojanowski vom Festival-Team am Donnerstag an die Medien und machte keinen Hehl daraus, vor welchen Schwierigkeiten sie und ihre Kollegen und Kolleginnen durch die unverhoffte Absage eine Woche vor dem Termin standen. „Wie soll man eine Woche vor Aufbaustart ein neues Gelände aus dem Hut zaubern, alle Hürden nehmen und alles an die neuen Gegebenheiten anpassen?“Doch statt einen „Abgesang auf unser geliebtes Golden Leaves“ anstimmen zu müssen, konnte Bojanowski mit einer Erfolgsmeldung aufwarten. „Denn dank dem schnellen und tatkräftigen Einsatz von Politik (ein besonderer Dank gilt hier unserem Oberbürgermeister Jochen Partsch), unserem Partner Braustüb’l (ebenso ein besonderer Dank an Familie Koehler), sowie dem Ordnungsamt Darmstadt und der bauverein AG können wir nun vermelden: das Golden Leaves Festival 2022 lebt und findet von 26. bis 28. August am Messplatz Darmstadt statt.“ Und so können nun die Fans von Indie-Musik in allen Facetten drei Tage unter anderem Alice Phoebe Lou (Foto), Alli Neumann, Fil Bo Riva, Grandbrothers, Låpsley, SOHN und Thees Uhlmann & Band live erleben. Alles Infos finden Sie hier