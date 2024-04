Benefizauktion im Museum Angewandte Kunst

Im Rahmen der Nacht der Museen findet am Samstag im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt die Benefizauktion „Junge Kunst mit Zukunft“ statt. Es gibt 26 Werke von Studierenden zu ersteigern.

Hartwig: „Neuauflage belegt das Potential der Kunststadt Frankfurt“

Info

Benefizauktion – Junge Kunst mit Zukunft

Samstag, 4. Mai (Nacht der Museen)

Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr

Museum Angewandte Kunst, Schaumainkai 17



Vorbesichtigungstage:

Donnerstag, 2. Mai, 10 -18 Uhr

Freitag, 3. Mai, 10-18 Uhr



An den Vorbesichtigungstagen sind Führungen durch die Ausstellung möglich. Für die Teilnahme an der Benefizauktion ist eine Anmeldung (inklusive Anschrift und Telefonnummer) erforderlich.



Kontakt:

Claudia Olbrych

colbrych@mmg.de

+49 171 8001411

Am Samstag (4. Mai) haben Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber nicht nur die Möglichkeit, bei der Nacht der Museen von 19 bis 2 Uhr durch die Kulturinstitutionen Frankfurts, Offenbachs und Eschborns zu schlendern, sie können auch Kunstwerke ersteigern: Im Museum Angewandte Kunst am Schaumainkai findet unter dem Titel „Junge Kunst mit Zukunft“ nämlich eine Benefizauktion der Frankfurter Städelschule sowie der Offenbacher Hochschule für Gestaltung (HfG) statt. Der Erlös kommt jeweils zur einen Hälfte den Studierenden und zu anderen der Hochschule zugute.Die Auktion bietet jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, bereits während ihrer Ausbildung an einer musealen Ausstellung beteiligt zu sein und dadurch erste Erfahrungen auf dem Kunstmarkt zu sammeln. Insgesamt 13 Werke pro Hochschule werden von einer Fachjury ausgewählt und zur Versteigerung zugelassen. Am Donnerstag (2. Mai) und Freitag (3. Mai) sind sie bereits im Museum Angewandte Kunst ausgestellt und können vorab besichtigt werden.„Junge Kunst mit Zukunft“ wurde 2001 ins Leben gerufen und findet in diesem Jahr – nach fünfjähriger Pause – zum 19. Mal statt. Mit der Lang & Cie. Real Estate AG hat sich ein neuer Sponsor gefunden, der das Projekt weiterführt: „Als Frankfurter Unternehmen sind wir eng mit der Stadt Frankfurt und der Region verbunden und stolz darauf, dieses Projekt zu unterstützen.“ Ebenfalls stolz zeigt sich Kulturdezernentin und Schirmherrin der Auktion, Ina Hartwig, der die Versteigerung der ersten Losnummer zuteilwird: „Die aktuelle Neuauflage belegt erneut das Potential der Kunststadt Frankfurt.“