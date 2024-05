Das Ensemble Modern im Museum Judengasse

Was ist eigentlich „jüdische Musik“? Drei Komponisten und Mitglieder des Ensemble Modern stellen sich im Museum Judengasse dieser Frage und präsentieren drei unterschiedliche Antworten.

Mitglieder des Ensemble Modern, Neue Musik, Ffm: Museum Judengasse, Battonnstraße 47, 13.5., 18 und 20 Uhr, Eintritt frei, anmelden unter theresa.gehring@freunde-jmf.de

Dieses Kammermusikkonzert ist in seiner Ausrichtung mehr als außergewöhnlich und unbedingt empfehlenswert. Zum einen widmet es sich mit seiner Auswahl an Kompositionen einem jüdischen, im Holocaust ermordeten Komponisten, nämlich Erwin Schulhoff. Zum anderen wird eine Uraufführung von Dana Barak vorgestellt, die sich selbst als Vertreterin einer modernen jüdischen Musiktradition versteht. Und dann erklingt auch ein Werk des aus Jerusalem stammenden Amit Gilutz, der mit seinen Klangcollagen die israelische Gesellschaft eher kritisch beleuchtet, teilweise sogar aus propalästinensischer Perspektive.Der Schwerpunkt liegt auf dem Werk des zu Unrecht vergessenen Erwin Schulhoff. Er wurde 1894 als Kind einer deutsch-jüdischen Familie in Prag geboren und war damit ein echtes Mulitkulti-Kind. Als Zehnjähriger kam er auf Dvořáks Empfehlung an das Prager Konservatorium und war vom Kosmos der damaligen Komponisten-Szene begeistert. Nach dem Ersten Weltkrieg fand er seine eigene Sprache, die von verschiedenen Einflüssen und Stilen zeugt – so, wie auch der kulturelle Mix seiner Kindheit. Sein Werk „Die Wolkenpumpe“ aus dem Jahr 1922 zeigt den Einfluss des Dadaismus. Dieser wunderbare, artifizielle Blödsinn kommt auch in seiner Komposition „Bassnachtigall“ heraus, die, man ahnt es bereits, für ein Instrument geschrieben ist, das alles andere hell wie eine Nachtigall klingt, nämlich für das Kontrafagott.Ein ähnlicher Witz ist in der deutschen Erstaufführung „walking man after Giacometti’s Walking Man“ von Amit Gilutz erkennbar, mit dem er auf die gleichnamige Kunstfigur des Schweizer Künstlers Giacometti anspielt. Einen anderen Akzent setzt die jüdische Komponistin Dana Barak, die in ihren Werken traditionelle hebräische Motive integriert und sich damit bewusst in eine jüdische Musiktradition einreiht. Das Konzert wird moderiert von Schülerinnen und Schülern der Spurensuche-AG der Wöhlerschule, die mit viel Engagement von D. Guillemarre und P. Alke geleitet wird.