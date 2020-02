51-Jährige wird auf Zeil attackiert

Vergangenen Samstag ist eine 51-jährige Frau mitten am Tag in der Innenstadt schwer verletzt worden. Eine unbekannte Person hatte die Frau so stark gestoßen, dass sie mit ihrem Gesicht auf einen Metallpoller fiel.

Eine 51-jährige Frau ist vergangenen Samstag auf der Zeil schwer verletzt worden. Gegen 14.30 Uhr begab sich die Frau vom Wochenmarkt an der Konstablerwache zur nahegelegenen Apotheke „Apfel“, wo sie von einer bislang unbekannten Person so stark in den Rücken gestoßen wurde, dass sie mit dem Gesicht auf einen Metallpoller fiel. Der Täter oder die Täterin konnte flüchten.



Mehrere Passantinnen und Passanten eilten der Frau zur Hilfe. Unter ihnen befand sich auch ein Arzt, der einen Rettungswagen verständigte. Die Verletzungen der Frau sollen laut Polizei „nicht unerheblich“ gewesen sein. Der Ehemann des Opfers informierte die Polizei über den Vorfall am Folgetag und erstattete Strafanzeige.



Die Polizei sucht nun Personen, die den Tatvorgang gesehen haben und Angaben zu dem Täter beziehungsweise der Täterin machen können. Auch die Helfer*innen, die sich unmittelbar nach der Tat um die Verletzte gekümmert hatten, werden gebeten, sich zu melden. Zeuginnen und Zeugen können sich unter 069 - 755 10100 oder bei jeder andere Polizeidienststelle melden.