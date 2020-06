Gallus: Weltkriegsbombe auf Messegelände gefunden

Auf dem Gelände der Messe Frankfurt haben Bauarbeiter eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Bereich um die Halle wurde abgesperrt. Wann die Bombe entschärft wird, soll im Laufe des Tages festgelegt werden.

Auf dem Gelände der Messe Frankfurt im Stadtteil Gallus wurde am vergangenen Dienstag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden. Die Bombe befindet sich im Bereich der Messehalle 5, sie sei abgesichert und befinde sich in einer stabilen Lage, wie die Frankfurter Feuerwehr am Mittwochvormittag mitteilte. Der Bereich um die Messehalle wurde abgesperrt.Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hesse und das Ordnungsamt der Stadt wollen im Laufe des Tages den Zeitpunkt der Entschärfung und den dafür erforderlichen Evakuierungsbereich festlegen. Sobald weitere Details bekannt sind, werden diese auf der Seite der Feuerwehr Frankfurt veröffentlicht.