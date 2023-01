Frankfurt ist eine der unhöflichsten Städte Deutschlands

Gallus

24-Jähriger stirbt nach Wohnungsverweis

Am Sonntag kam es in einer Wohnung in der Europa-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24-jährigen Männern, bei der einer der beiden tödlich verletzt wurde. Die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts des Totschlags.

Text: sfk / Foto: Symbolbild © Adobe Stock/EKH-Pictures