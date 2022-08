Kind aus Fenster gestürzt

Vergangenen Mittwoch haben Anwohner der Polizei Frankfurt den Sturz eines Kindes aus einem Fenster gemeldet. Gegen die Eltern, die sich zu dem Zeitpunkt zu Hause im Homeoffice befanden, wird nun wegen Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt.

In Sachsenhausen ist am Mittwochnachmittag ein 5-jähriger Junge aus dem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Laut Mitteilung der Polizei Frankfurt haben Anwohner den Sturz des Kindes über den Notruf gemeldet. Die eintreffenden Beamten fanden den schwerverletzten Jungen auf dem Vorplatz. Er schwebt nach Polizei-Angaben nicht in Lebensgefahr.



Gegen die Eltern ermittelt nun die zuständige Fachdienststelle wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Sie befanden sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Geschehens zu Hause im Homeoffice.