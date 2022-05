Mehrere Festnahmen bei Polizeieinsatz

Volkszählung

Zensus 2022: Wer, wie, was?

Am Sonntag startet in ganz Deutschland der Zensus 2022. In Frankfurt werden dabei bis Mitte August mehr als 75 000 Menschen befragt. Doch was ist der Zensus überhaupt? Die wichtigsten Fakten in der Übersicht.

Text: Laura Oehl / Foto: Im Jahr 2011 wurde der letzte Zensus in Deutschland durchgeführt. Foto: Adobe Stock/Zeit4men