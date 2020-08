Baustellenbrand im Gutleutviertel

Am Montagnachmittag ist es auf einer Baustelle im Gutleutviertel zu einem Brand gekommen. Dabei wurden drei Bauarbeiter leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Im fünften Obergeschoss einer Baustelle auf der Hafenstraße ist es nach Angaben der Feuerwehr Frankfurt am Montagnachmittag zu einem Brand gekommen. Im Vorraum eines Aufzugs ist aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurden bei dem Brand insgesamt drei Bauarbeiter leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Zwei der Verletzten habe die Feuerwehr aus dem Aufzug befreien müssen, eine dritte habe versucht, das Feuer zu löschen und sei dabei leicht verletzt worden.



Nachdem von der Baustelle aus ein Notruf abgesetzt wurde, sei die Feuerwehr wenig später mit einem Großaufgebot von insgesamt 90 Einsatzkräften im Gutleutviertel eingetroffen. Man habe mit mindestens zehn Verletzten gerechnet und deshalb ein größeres Team als nötig geschickt, so ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt. Weitere Verletzte habe es jedoch nicht gegeben. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern laut Polizei weiterhin an. Wegen des Brandes musste der Hafentunnel vorübergehend gesperrt werden.