Großfahndung nach Raubüberfall

Mehrere bewaffnete Männer haben am Donnerstagmorgen einen Wertetransporter im Stadtteil Bergen überfallen. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und warnt, in diesem Gebiet keine Personen per Anhalter mitzunehmen.

Am Donnerstagmorgen haben mehrere bewaffnete Männer einen Wertetransporter im Frankfurter Stadtteil Bergen überfallen. Wie die Polizei nun mitteilt, sollen die Täter Schusswaffen getragen haben, verletzt wurde dabei jedoch niemand.



Der Überfall soll sich gegen 10 Uhr in der Nähe einer Bank ereignet haben. Anschließend flohen die Täter zu Fuß. Ob sie bei dem Überfall etwas entwenden konnten, sei bislang noch unklar. Die Einsatzkräfte haben den Tatort weiträumig abgesperrt und inzwischen eine Großfahndung eingeleitet. Darüber hinaus appellieren sie an Autofahrer:innen, keine Personen per Anhalter mitzunehmen.



Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Nummer 069/755 512 99 an die Polizei wenden.