Lokal-Mitarbeiter schlagen nach Streit auf Kunden ein

Im Bahnhofsviertel ist ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern eines Lokals und einem Kunden eskaliert. Weil er seine Cola nicht bezahlen wollte, schlugen die beiden Angestellten auf den Gast ein und entwendeten anschließend noch seine Wertsachen.

Am Sonntagmittag wurde ein 26-jähriger Gast eines Lokals in der Kaiserstraße von den Mitarbeitern zusammengeschlagen und anschließend ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, kam es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und einem 35-jährigen Mitarbeiter über die Bezahlung eines Getränks. Der Mitarbeiter habe dann zu seiner Unterstützung einen weiteren 46-jährigen Mitarbeiter sowie einen Teleskopschlagstock herbeigeholt. Laut Polizei schlugen beide Männern dann auf den Geschädigten ein und nahmen dessen Smartphone sowie die Geldbörse an sich.



Der 26-Jährige musste aufgrund seiner Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Mitarbeiter des Lokals wurden vor Ort festgenommen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes und Körperverletzung verantworten. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.