Cherry Blossom Day im Komm-Center

Im Komm-Center Offenbach findet am 13. April zur Feier des japanischen Kirschblütenfests der Cherry Blossom Day statt. Es gibt Musik, Cosplay, Shopping und Workshops.

Cherry Blossom Day

13. April, 10-19 Uhr

Komm-Center Offenbach, Aliceplatz 1

Tagestickets für 15 Euro gibt es hier.

Japanischer Concept-Store zieht ins Komm-Center

Doki Doki Store – Das steht auf dem Programm



Potrait Zeichnen

Shodo – japanische Kalligraphie – Workshop

Gesang und Piano Rena Kato

Shiatsu japanische Heilkunst – Vortrag

Vortrag über neue Reiseziele in Japan – JNTO

Traditionell zeichnen mit Versteigerung

Tattoos Zauberkunst – Workshop

Origami – Papier falten – Workshop

Shakuhachi (Bambusflöte) by Tony Clark

Crafteria – Tipps und Tricks für Cosplay

„Wir wollen unsere Kunden in die faszinierende Welt der japanischen Kultur einführen“

Doki Doki Shop & Event

08. bis 23. März, Do-Sa 14-20 Uhr

Komm-Center Offenbach, Aliceplatz 1



Main Matsuri Japan Festival

16. bis 18. August

Büsing-Park Offenbach

Weitere Infos gibt es hier.

Kaum sind die Türen des „Doki Doki“ Concept-Stores geschlossen, gibt es im Komm-Center Offenbach eine neue Attraktion für Fans der japanischen Kultur: Am 13. April findet zur Feier des Kirschblütenfests der Cherry Blossom Day statt. In der sogenannten „Hanami“-Zeit wird nicht nur in Japan, sondern auch über die Grenzen des Landes hinaus, die Schönheit der in Blüte stehenden Kirschbäume gefeiert.Am Cherry Blossom Day gibt es im Komm-Center wieder ein vielfältiges Programm aus Musik, Cosplay, Shopping und Workshops: Unter anderem können Kalligraphie und japanische Schwertkunst erlernt werden. Außerdem sind Synchronsprecher aus Detektiv Conan (Julien Haggége) und Dragon Ball Z (Ricardo Richter) vor Ort und stehen für Fotos und Autogramme zur Verfügung.Das Kirschblütenfest ist eine Tradition aus dem 8. Jahrhundert und wurde damals hauptsächlich von Kaiserinnen und Adligen privat gefeiert. Die rosafarbenen Blüten stehen für Vergänglichkeit, perfekte Schönheit, Hoffnung und Neuanfang.„Doki Doki“ ist Japanisch und bedeutet Herzschlag. Im gleichnamigen Concept-Store im Komm-Center Offenbach sollen die Herzen von Fans der japanischen Kultur dieses Frühjahr ebenfalls höher schlagen, denn vom 8. bis zum 23. März gibt es dort einiges zu entdecken. Das Konzept: Handel, Event, Info-Service und Coffee-Corner zu einer interaktiven Erlebniswelt verbinden.Hauptattraktion des „Doki Doki“-Stores sind wechselnde und rotierende Veranstaltungen mit Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Werke präsentieren und Portraitzeichnungen, Workshops oder Vorträge anbieten. Außerdem finden musikalische Darbietungen mit Zauberkunst statt und Merchandise-Produkte, japanische Mode, Cosplay-Kostüme oder Szene-Magazine können vor Ort erworben werden. So zum Beispiel auch eine limitierte Karte zum Jahr des Drachen, die in Kooperation der Hochdruckzone in Offenbach mit Künstlerin Rena Kato entstanden ist.©urbanmediaprojectHinter dem Store stecken die Macherinnen und Macher des Main Matsuri Festivals, welches auch diesen Sommer wieder im Büsing-Park stattfinden wird. „Wir wollen unsere Kunden in die faszinierende Welt der japanischen Kultur einführen. Dabei setzen wir auf besondere Aktionen, die den Besuch bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis machen“, sagt Geschäftsführer und Initiator Norman Seidel und verspricht: „Jeder Kunde erhält nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch ein kleines Geschenk als Zeichen unserer Wertschätzung und Erinnerung an die Zeit im Doki Doki Shop.“