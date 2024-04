Frankfurter Markt auf der „Konsti“ auch am Freitag

Der Erzeugermarkt auf der Konstablerwache in Frankfurt wird künftig auch freitags bespielt. Das Programm umfasst aber weit mehr.

Kein bloßer neuer Markttag auf der Frankfurter Konstablerwache

Info

„50°/ Freitags-Konsti“ ab 26. April, jeden Freitag bis Ende September von 12 bis 23 Uhr

Kultiger Treffpunkt, Lieblingswaren und jede Menge Fressalien aus allen Ecken der Region : Das vereint der Erzeugermarkt auf der Konstablerwache, der jeden Donnerstag und Samstag für alle offen steht. Doch was ist mit dem Freitag? Dazu hat sich die Frankfurter Veranstaltungsmanagerin und Leiterin der Geschäftsstelle des Ernährungsrats, Feyza Morgül, etwas ausgedacht.Vom 26. April bis Ende September wird die Lücke zwischen den traditionellen Markttagen geschlossen. Unter dem Titel „50°/ Freitags-Konsti“ soll das bisherige Angebot der Direktvermarkter mit lokalen wie internationalen Speisen aus regionalen Zutaten und verschiedenen Getränken ergänzt werden. Doch nicht nur das: Wie der Untertitel „Verweile doch! Du bist so schön!“ verrät, soll die „Freitags-Konsti“ ein Ort zum Innehalten sein. Deshalb kommen Liegestühle dazu ebenso wie Sport-, Bildungs- und Kulturangebote.In dererklärte Morgül, dass sich die Idee mit etwas mehr als 50 000 Euro umsetzen lasse. Anderthalb Jahre habe die Planung in Anspruch genommen, Zuschüsse kommen von der Stadt. Im Mittelpunkt solle dabei aber nicht einfach ein neuer Markttag stehen, sondern ein Angebot zur Belebung der Innenstadt – im Zeichen von Gemeinschaft und Achtsamkeit.Der neu genutzte Freitag soll, wie Morgül weiter berichtete, ein Anlaufpunkt für den Feierabend werden und andere Orte wie den Friedberger Platz entlasten. „Man muss nichts kaufen, einfach drüberflanieren, schauen, mitmachen, wenn man möchte“, sagte sie. Musik ohne Lautsprecher und Jam-Sessions sollen ebenso dazugehören wie ein Second-Hand-Stand. Zu den angemeldeten Ständen zählen lautder Sportkreis Frankfurt, der unter anderem Calisthenics und Informationen zum Sportabzeichen anbieten will, das Kulturamt und die Initiative Gastronomie Frankfurt, die sich für CO2-arme Bewirtung einsetzt.Der Titel bezieht sich übrigens auf die GPS-Koordinaten des Standortes der Konstablerwache: 50 Grad Nord und 8 Grad Ost. Gleichzeitig soll er als kritischer Hinweis verstanden werden auf die zunehmende Erderwärmung in den Innenstädten. Der Untertitel wiederum verweist auf ein Faust-Zitat; Goethe – immerhin auch Naturwissenschaftler – galt als ein früher Kämpfer für Nachhaltigkeit.