Modekette Aachener insolvent – Firmengründer Göbel flüchtig

Die Modekette Aachener, die das Ex-Karstadt-Haus auf der Zeil in Frankfurt übernehmen wollte, hat Insolvenz angemeldet. Der Firmengründer ist derweil auf der Flucht, die Zukunft des Standortes ungewiss.

Einkaufsgeschäfte in Frankfurt kommen und gehen: Im Juni dieses Jahres schloss der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof die Karstadt-Filiale auf der Frankfurter Zeil. Seit Ende März war überdies bekannt, dass die Modekette Aachener nicht nur den Standort, sondern auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen wollte. Doch dies steht nun auf der Kippe.„Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Aachener wieder herstellen zu können, habe ich heute beim zuständigen Amtsgericht in Dortmund Antrag auf Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens gestellt“, zitiert dasden amtierenden Geschäftsführer Oliver Nobel. Die Insolvenz des Unternehmens teilte der Anwalt, der nun die Geschäfte führt, den mehr als 360 Mitarbeitern in einem Schreiben mit.Nötig wurde seine Übernahme des operativen Geschäftes, weil der Firmengründer Friedrich-Wilhelm Göbel auf der Flucht ist. Gödel sollte Anfang November bei einem Gerichtstermin erscheinen, wieberichtet. Es sollte dort unter anderem um eine von ihm im Jahr 2020 mutmaßlich falsche eidesstattliche Erklärung gehen. Demnach habe er einem Gerichtsvollzieher gegenüber ein zu geringes Einkommen angegeben.Ebenso soll er verneint haben, im Jahr 2018 seiner damaligen Frau eine Villa in Kitzbühel im Wert von fast fünf Millionen Euro überschrieben zu haben. Der 60-Jährige wird nun per Haftbefehl gesucht.Die Modebranche kämpft wie andere Branchen auch mit den Preisschocks, die von der Pandemie und dem Ukraine-Krieg herrühren und sich in einer Kaufzurückhaltung äußern. Das Weihnachtsgeschäft könnte hierbei jedoch zumindest kurzeitig aushelfen – auch in der ehemaligen Karstadt-Filiale, in der seit September ein kleiner Sonderverkauf für Sportartikel im Namen von Aachener läuft.