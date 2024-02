Mann trägt Kind Volksverhetzung vor – und tritt Frau gegen Hüfte

In Frankfurt in der S-Bahn-Linie S2 will ein Mann einem Kind in seiner Begleitung volksverhetzende Inhalte näherbringen. Als eine 72 Jahre alte Frau eingreift, kommt es zu einer Auseinandersetzung.

Mann in der Frankfurter S2 referiert volksverhetzende Inhalte vor einem Kind

Info

Die Polizei sucht den Mann wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung und beschreibt ihn wie folgt: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dünne Statur, kurze braune Haare; deutschsprachig.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei dem 5. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 10500 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei meldet einen Fall von Volksverhetzung in einer Frankfurter S-Bahn am Wochenende. Am Samstag, den 24. Februar, soll es laut Pressemitteilung zu dem Vorfall in einer Frankfurter S-Bahn gekommen sein. Demnach fuhr eine 72-jährige Frau gegen 16.20 Uhr mit der S-Bahn der Linie 2 in Richtung Dietzenbach. Sie kam von der Hauptwache und wollte an der Haltestelle Ostendstraße aussteigen.Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, fiel der Frau auf der Fahrt zwischen den Stationen Konstablerwache und Ostendstraße ein ihr unbekannter Mann in Begleitung eines Kindes auf. Laut Angaben der Frau soll der Mann dem Kind in wiederholender und deutlich hörbarer Art und Weise immer wieder volksverhetzende Inhalte vorgetragen haben. So soll er versucht haben, das Kind dabei davon zu überzeugen, diese Inhalte nachzusprechen, was das Kind letztlich auch tat.Auf das Verhalten angesprochen, soll der Mann verärgert reagiert haben, weshalb es zu einer Auseinandersetzung zwischen der 72-Jährigen und dem Mann gekommen ist. Schließlich soll der Mann im Verlauf des Streitgesprächs der Frau gegen die Hüfte getreten haben. Sowohl die Geschädigte, als auch der mutmaßliche Täter verließen an der Haltestelle Ostendstraße die S-Bahn, von wo aus die Frau die Polizei anrief. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich der S-Bahn-Station führten jedoch nicht mehr zum Aufgreifen des Mannes durch die Polizei.