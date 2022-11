Tigerpalast beendet 35. Spielsaison vorzeitig

Der Tigerpalast verkauft zu wenig Karten und spielt seit Mitte September mit deutlich reduzierter Platzanzahl. Aus diesem Grund wollen die Betreiber die Spielsaison zwischen Ende Dezember und Ende Januar 2023 beenden.

Der Tigerpalast beendet seine 35. Spielsaison frühzeitig. Je nach Entwicklung wollen die Betreiber in der Zeit zwischen Ende Dezember und Ende Januar die Vorführungen stoppen. Grund dafür seien die geringen Kartenverkäufe der vergangenen Monate. Seit Mitte September spiele das Varieté Theater mit 30 Prozent reduzierter Platzanzahl. „Der Dezember sieht vielversprechend aus, aber das Frühjahr bereitet uns Sorgen“, sagt Robert Mangold, Geschäftsführer der Tiger und Palmen Gruppe. Nicht nur die Inflation und die Energiekrise machen der Spielstätte zu schaffen, auch der Kriegsausbruch habe die Kartenverkäufe deutlich gesenkt, erklärt Johnny Klinke, Mitbegründer des Tigerpalast.Für die 31 Mitarbeiter des Traditions-Theaters sei gesorgt: „Um eine Schließung der gesamten Spielstätte abzuwenden, werden alle Mitarbeitenden des Tigerpalast Varieté Theaters nach Ende der 35. Spielsaison in eine Anstellung in anderen Firmen der Tiger und Palmen Gruppe übergehen“, sagt Robert Mangold. Die 36. Spielsaison soll am 31. August 2023 wieder aufgenommen werden und ab dann sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tiger-Teams zurück in die Spielstätte kommen.Wann der Tigerpalast seine 35. Spielsaison beenden wird, werde man im Hinblick auf die Publikumszahlen entscheiden. Woche für Woche werde man nun beurteilen, ob gespielt wird oder nicht. „Wir spielen, solange Gäste kommen“, sagt Margareta Dillinger vom Tigerpalast. „Wir kämpfen um jeden Tag, den wir offen haben und unsere Künstler ziehen mit“, so Dillinger.Staatliche Subventionen erhält der Tigerpalast nicht. Große Unterstützung haben sie dennoch von ihrem Hauseigentümer erfahren. „Wir wollen nicht von Subventionen leben, sondern von der Begeisterung der Zuschauer“, sagt Johnny Klinke und fordert alle varietébeigeisterten Menschen dazu auf, den Tigerpalast zu besuchen. Tickets für die Shows im Tigerpalast gibt es online