So feiern Frankfurts Museen

Am heutigen Freitag startet das Frankfurter Museumsuferfest. Drei Tage lang können die Besucherinnen und Besucher dort feiern, schlemmen und vor allem: die Museen entdecken. In vielen von ihnen gibt es zum Fest ein besonderes Programm. Ein Überblick – Teil drei.

Rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher werden am Wochenende zum Museumsuferfest erwartet. Neben 14 Bühnen, hunderten Events und Ständen sind auch insgesamt 24 Museen beteiligt. Mit dem Museumsuferfest-Button für sieben Euro ist der Eintritt in die Museen während des gesamten Fests frei; Kinder unter 18 Jahren zahlen in vielen Museen ohnehin nichts. Mit dabei sind nicht nur die Häuser rund um den Römer und am Schaumainkai. Auch zwischen Untermainkai und Großem Hirschgraben haben die Museen ein besonderes Programm organisiert.Das Romantikmuseum widmet sich in seiner Ausstellung – klar – der Epoche der Romantik. Zusammen mit dem nebenan gelegenen Elternhaus Goethes werden Leben und Werk des Frankfurter Dichters aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Aktuell sind im Romantikmuseum mit „Zeichnen im Zeitalter Goethes“ und „Ich liebe Deine Liebe“ gleich zwei Sonderausstellungen zu sehen. Zum Museumsuferfest wird neben Führungen durch die Ausstellungen der beiden Häuser unter anderem ein offenes Zeichenatelier angeboten, in dem die Besucherinnen und Besucher selbst kreativ werden können. Wer Lust auf eine Führung der etwas anderen Art hat, kann sich zudem bei mehreren Theater-Führungen von Bettine Brentano oder der Mutter Goethe die Ausstellungen näherbringen lassen. Das gesamte Programm gibt es hier Gleich vier Ausstellungen gibt es aktuell im Institut für Stadtgeschichte im Karmeliterkloster zu sehen. Darunter zum einen die noch bis zum Ende der Sommerferien laufende Sonderausstellung „Abgelichtet! Stars in Frankfurt“, aber auch die Dauerausstellung „Thomas Werner: Wandbild (für Jerg)“, für die Künstler Thomas Werner eigens für das Karmeliterkloster eines seiner großformatigen, mehrteiligen Bilder schuf. Zum Museumsuferfest ist der Künstler am Sonntagabend zu Gast und stellt das Wandbild vor. An allen drei Festtagen findet darüber hinaus das bereits seit 1998 bestehende Musikfestival „Klang im Kloster“ statt. Zu mehreren Uhrzeiten am Tag spielen dabei verschiedene Ensembles jeweils 30-minütige Konzerte auf historischen Instrumenten; das Repertoire reicht dabei von der Renaissance bis zur Klassik. Wer wann spielt und was das Institut noch anbietet, steht hier „Menschen von 9-99 Jahren“ können während des Museumsuferfests ihre handwerklichen Fähigkeiten im Archäologischen Museum schulen. Am Samstag und Sonntag bietet das Museum von vormittags bis abends unterschiedliche Workshops an: Unter dem Motto „Keltisch chic?“ können die Besucherinnen und Besucher am Samstag Wellenarmreifen aus Eisen herstellen. Am Sonntag lautet das Motto dann „Alles dreht sich“, wenn im Workshop Spiralen aus Eisendraht gedreht werden. Hierbei können sogar schon Kinder ab sechs Jahren teilnehmen; bei beiden Workshops sollten Kinder unter zwölf Jahren, aber eine erwachsene Begleitperson dabei haben. Parallel zu den Workshops bietet das Museum regelmäßig auch Führungen durch die aktuelle Sonderausstellung „Kelten Land Hessen – Kelten in Hessen?“ an. Mit einem Infostand ist das Museum auch direkt am Mainufer vertreten. Das ganze Programm gibt es hier Auch im Jüdischen Museum werden zum Festwochenende mehrere Führungen pro Tag angeboten, sowohl durch die Dauerausstellung „Wir sind jetzt“ als auch durch die aktuelle Sonderausstellung „Rache. Geschichte und Fantasie“. Wer das Museum lieber auf eigene Faust erkunden möchte, kann das bei der Rallye tun und hat beim Lösen der Rätselfragen noch die Chance auf einige Gewinne. Unter dem Motto „Hebräisch in 10 Minuten“ können Kinder und Erwachsene ihren Wortschatz erweitern und auf dem Museumsvorplatz individuelle Stoffbeutel mit hebräischen Worten gestalten. Das gesamte Programm im Jüdischen Museum ist hier zusammengefasst.