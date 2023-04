Intensiver Austausch mit der hiesigen Szene

Der Pianist und Komponist Andrey Shabashev erhält am Mittwoch, 3. Mai, das 32. Frankfurter Jazzstipendium 2022 aus den Händen von Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig. Den Abend in der Romanfabrik eröffnet das Duo Burkard Kunkel & Bob Degen.