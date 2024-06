„Wir wollen Italien nach Frankfurt bringen“

MMK Frankfurt

„There is no there there“: Ausstellung widmet sich Arbeitsmigranten

In der Ausstellung „There is no there there“ wirft das MMK noch bis Ende September ein Schlaglicht auf Künstlerinnen und Künstler, die in der deutsch-deutschen Geschichtsschreibung nicht vorkamen.

Text: Daniel Urban / Foto: © Rıza Topal/Foto Axel Schneider