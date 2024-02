Kindercomicfestival im Jungen Museum

Für ein Wochenende können Kinder und Erwachsenen beim YIPPIE! Kindercomicfestival in die Welt der Comics eintauchen. Im Jungen Museum Frankfurt werden hierzu Workshops angeboten.

Kindercomicfestival: zeichnen, vertonen und Bücher signieren lassen im Jungen Museum

Info

YIPPIE! Kindercomicfestival, Ffm: Junges Museum Frankfurt, Saalhof 1, 16.–18.2.

Comics sind vielfältig, bunt und auch mal düster. Die Kombination aus Bildern und Sprache lässt Leserinnen und Leser in die Geschichten eintauchen – Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Zum sechsten Mal bringt das Festival YIPPIE! die Szene der Kindercomic-Künstlerinnen und -Künstler mit ihren Bildergeschichten nach Frankfurt. Das Veranstaltungsprogramm findet im Frankfurter Literaturhaus, dem Jungen Museum Frankfurt und in der Centralstation Darmstadt statt und richtet sich an Kinder zwischen sechs und 14 Jahren.Eröffnet wird das Festival am 16. Februar im Literaturhaus mit Tanja Esch, der Trägerin des Deutschen Jugendbuchpreises 2023. Am Samstag und Sonntag ist der Mittelpunkt des Festivals dann das Junge Museum , wo Autorinnen und Autoren aus ihren Comics lesen, live zeichnen und es zahlreiche Workshopangebote geben wird. Mit dabei sind unter anderem Ferdinand Lutz und Dominik Merscheid, die mit verschiedenen Geräuschen untermalt aus dem Buch „Q-R-T im Raumschiff nach New York“ lesen, Musiker Sven van Thom, der sich mit den Gästen ein Zeichen-Battle liefert, oder Sylvain Mérot und Claudia Mikus, die mit Live-Musik unterstützt aus ihrem Buch „Nannerl“ lesen.Auch in diesem Jahr werden im Jungen Museum wieder Workshops angeboten. Samstags und sonntags erfinden die Kinder gemeinsam mit Künstler Sylvain Mérot einen kurzen Comic und zeichnen diesen anschließend. Beim Workshop „Comics vertonen“ können sich Teilnehmende einen aus zwölf vorbereiteten Comics aussuchen, ihn einsprechen und Geräusche hinzufügen. Auf diese Weise entsteht ein kleiner Film, den die Teilnehmenden auch mit nach Hause nehmen können. Anmelden können sich Interessierte unter info@yippiecomicfestival.de. Zum Abschluss des Festivals sind Tanja Esch und Sven van Thom in der Centralstation zu Gast, zeichnen live und signieren ihre Bücher.