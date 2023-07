Vergänglichkeit am Frankfurter Brennpunkt

Bezahlbarer Wohnraum, Leerstand, Verkehrspolitik, Kulturcampus, Neubau Städtische Bühnen, Begrünung, Klimawandel: Politisch kommt die Fotoausstellung von Wolfram Ziltz daher, die sich für die Schau den besten Ort gewählt hat: das Skyline Plaza.