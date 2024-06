Autorin Ronya Othmann kuratiert neue Reihe im DFF-Kino

Mit „Kino und Lyrik“ sucht das Frankfurter Filmkollektiv erstmals den Weg zur Dichtung. Daneben erinnert das DFF-Kino in den Folgemonaten mit einer Hommage zu Roger Corman und Weggefährten an einen Spezialisten für grelle, schnelle B-Movies.