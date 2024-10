Michael Nast stellt neues Buch vor

Bestseller-Autor Michael Nast kommt nach Offenbach und stellt sein neues Buch „Weil da irgendwas fehlt“ vor. Fans erwartet ein Abend voller Einblicke in sein Leben und seine Sicht auf Liebe und Missverständnisse.

Michael Nast – Weil da irgendwas fehlt (Buchtour)



Capitol Theater, Kaiserstraße 106, 63065, Offenbach



Bestseller-Autor Michael Nast kommt nach Frankfurt. Im Capitol Theater in Offenbach wird er sein neues Buch „Weil das irgendwas fehlt: Von der Liebe, dem Leben und anderen Missverständnissen“ live vorstellen. Die Sicht von Nast auf die Welt die uns umgibt, wird in seinen Büchern klar, in denen er pointiert und sehr offen durch das Seelenleben führt und dabei den Leserinnen und Lesern so manchen Tipp für das Leben mitgeben kann.Seit zehn Jahren ist der Autor aktiv und war mit seinen Büchern bereits mehrfach in den Spiegel-Bestsellerlisten vertreten. War er vor zehn Jahren noch Blogger, ist er inzwischen auch Bestsellerautor. Auch auf Instagram ist er aktiv und erreicht mit seinen Reels eine große Zahl seiner Follower. Am 25. Oktober kann dann auch der Mensch hinter den Insta-Reels und Büchern auf der Bühne beobachtet werden.