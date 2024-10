Zehn Jahre „Americana in Darmstadt“ wird am 31. Oktober mit einem großen Künstleraufgebot in der Bessunger Knabenschule in Darmstadt gefeiert. Mit dabei ist unter anderem die Musikerin DanaMaria.

Zehn Jahre „Americana in Darmstadt“ mit Folk, Country, Blues

Waldherr: „Die Americana-Reihe ist mit dem progressiven Amerika verknüpft“

Wenn es um Bob Dylan geht, scheut Thomas Waldherr weder Mühen noch Kosten, reist auch gerne mal zu Konzerten ins Ausland. Darüber berichtet er dann wie über alles, waser sonst über sein Idol in Erfahrung bringen kann, in seinem Blog „I’m in a cowboy band“. Zweiter Schwerpunkt neben Dylan ist Americana. Und der Roots Music aus den Vereinigten Staaten hat er auch eine Veranstaltungsreihe in Darmstadt gewidmet, die am 31. Oktober in der Bessunger Knabenschule ein rundes Jubiläum feiert.„In diesen zehn Jahren ,Americana in Darmstadt’ hat unsere Konzertreihe mit Folk, Country, Blues und den vielen weiteren Spielarten der amerikanischen Roots Music in der Region viele Freunde und ein treues Publikum gewonnen“, freut sich Kurator Waldherr. „Das bedeutet uns sehr viel, und wir wollen daher noch viele Jahre an Darmstadt und Südhessen dieses musikalische Angebot machen. An unserem Jubiläumsabend darf sich das Publikum auf ein buntes Programm mit vielen Künstlerinnen und Künstlern freuen, die über die Jahre zu Gesichtern und guten Freunden geworden sind. Und wir freuen uns auf eine Reihe von Grußworten, unter anderem von Oberbürgermeister Hanno Benz.“Geburtstagsständchen werden außerdem DanaMaria, die Woog Riots, Markus Rill und Wolf Schubert-K. & Friends bringen. „Die Americana-Reihe ist mit dem progressiven Amerika verknüpft, sie wurzelt im musikalisch-gesellschaftlichen Erbe von Woody Guthrie, Pete Seeger, Harry Belafonte, Bob Dylan oder Joan Baez. Sie ist verbunden mit der Countrymusik der einfachen Leute und weiß um die schwarzen Wurzeln dieser Musik und um die Bedeutung von afroamerikanischer Blues- und Soulmusik“.