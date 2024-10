Wo das große Halloween-Gruseln stattfindet

Zu Halloween stehen erneut Gruselspaß und wilde Partys vor der Tür. Lesen Sie hier, wo es in Frankfurt und Umgebung Süßes oder Saures gibt.

Taunus Wunderland



Noch bis 3.11. Motto-Wochen mit Halloween-Themen

12., 19., 26. und 31.10 Lange Halloween-Nächte



Dieses Jahr steht der Oktober im Taunus Wunderland ganz im Zeichen von Halloween. Zusätzlich zu den Motto-Wochen, finden an vier Tagen die unvergesslichen „Langen Halloween-Nächte“ statt. Es gibt Kinderschminken, Kürbisschnitzen für Kinder, Gruselgeschichten, die Kindertour „Süßes oder Saures“, ein Grusellabyrinth, Zauberer und Walking Acts. Ende ist jeweils um 22 Uhr. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Halloween Stadtführungen



Täglich



Ein ganz besonderes Angebot bieten die Frankfurter Stadtevents mit diversen gruseligen Schauplätzen. Unter anderem eine Taschenlampen-Führung über den Hauptfriedhof oder eine Zombie-Führung durch die modrigen Gänge des Alten Polizeipräsidiums – Gruselfaktor inklusive. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Maislabyrinth Liederbach



26.10. bis 03.11.



Die Jagd ist eröffnet. Im Maislabyrinth Liederbach sind die Monster los. Sie verfolgen unachtsame Besucher und lassen das Blut in den Adern gefrieren. Es werden Tickets für verschiedene Zeitslots ab 16 Jahren angeboten. Neben den erbarmungslosen Verfolgungsjagden wird für jede Altersgruppe ab 3 Jahren etwas geboten. Kürbisse schnitzen, gruseliges Fußballminigolf oder ein Maisbad machen hungrig auf den Foodtruck mit warmen Getränken und leckeren Snacks. Ab 19 Uhr legt ein Halloween-DJ bis circa 0.30 Uhr auf. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Batschkapp



26.10., ab 22 Uhr



Dieses Jahr hat die Batschkapp wieder ihre traditionelle Monster-Halloween-Party im Programm. Die ersten 500 Gäste bekommen Scary Shots und können sich auf Horror-Deko und herumwandelnde Monster freuen. Die DJs von The Zoo begleiten das Schrecken musikalisch mit dem Besten aus den 90ern, Nullern und 2020ern, Partyklassiker, House, Hip Hop und weiteren Sweets für die Ohren. Weitere Infos sind hiererhältlich.



Burg Königstein



25.10. bis 3.11.



Burg Königstein ist der Schauplatz schauriger Monster. Nervenkitzel und Schauder sind garantiert wenn Pennywise, Freddy Kruger und andere Monster die Burg zum schreien bringen. Tickets und weitere Infos sind hier erhältlich.



Nachtleben



26.10., ab 23 Uhr



Wenn es draußen düster und kalt ist, treffen sich an einem geheimen Ort mitten in der Stadt unbemerkt zwielichtige Gestalten und feiern ein wildes Fest in der City. Monster, Hexen, Geister und andere gruselige Figuren wiegen ihre Körper zur Musik bis in die frühen Morgenstunden. Der Mix aus allen tanzbaren Hits von 1980 bis heute lässt das Grauen erwachen. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Copper Bar (Room)



2.11., ab 22 Uhr



It’s that time again. Bei Welcome Drinks, Resident-DJs und einer schaurigen Atmosphäre zieht das Szenelokal in den Bann. Auf dem Gelände „An der Welle Frankfurt“ bietet die Copper Bar die „spooky party“ in der Innenstadt. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Roomers



26.10., ab 19 Uhr



„Enter the wild circus“. Nach einem gediegenen Dinner im Burbank Restaurant startet die Halloween Partynacht im Roomers. DJ Ashwin bittet den „fancy wild circus“ zum Tanz der unheimlichen Gestalten. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Gibson



1. und 2.11., ab 22 Uhr



„The Club that Loves“ lädt zur Halloween-Party der Extraklasse in gruseligem Dekor auf der Zeil ein. Halloween Urban Edition by Boujee mit DJs Juizzed, Le Allen und Trick-E sowie Dancing Queens als Live-Act bietet ein einmaliges Erlebnis. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Changó



1. und 2.11. ab 22 Uhr



Dieses Jahr hat das Changó zwei „terrorífico“ Parties auf dem Programm. Den Auftakt mach DJ Tomekk mit der „Dirty Thirty Halloween“. Der „Día de los Muertos“ bietet am 2.11. auch in diesem Jahr viele Überraschungen. Neben Tanz und einem farbenfrohen Spektakel, zaubert euch eine Airbrush-Künstlerin einzigartige Totenmasken aufs Gesicht. Vergesst nicht den Welcome Blut-Drink! Weitere Infos sind hier erhältlich.



Fortuna Irgendwo



25. und 26.10., ab 22 Uhr



Halloween-Wochenende in der Manege des Grauens. Dieses Jahr entführt der Zirkus Gruselfreunde an zwei Abenden in eine furchterregende Welt des Horrors und der Magie. Kommt kostümiert und bereit für eine Nacht des Schreckens im Fortuna. DJ Claudius, Maex und Leon lassen Eure Knochen tanzen. Weitere Infos sind hier erhältlich.



Zoom Club



26.10., ab 23:00 Uhr



Der Zoom Club im Frankfurter Stadtteil Fechenheim lädt zur „Größten Halloween Party Frankfurts“. Alle Infos und Tickets sind hier erhältlich.



MTW



28.10., ab 22 Uhr



Expecto Patronum! Wir sind alle zusammen! Das MTW lädt ein in die Welt von Harry, Ron und Hermine an der verwunschenen East High! Dazu gibt es den Sound der 2000er, 90er, 10er plus Hits aus Teenie-Serien, Kultfilmen und High School Musical. Natürlich ist auch die überdachte Außenterrasse direkt am Main geöffnet. Ein besonderes Highlight ist die N64-PS2-Retro-Gaming-Chillout-Area, die Fotobox, Goodies und Überraschungen – vor allem für die coolsten Kostüme. Fühlt euch für eine Nacht wie 14 und taucht ein in die Fantasiewelt eurer Jugend! Weitere Infos sind hier erhältlich.



Ponyhof



26.10., ab 23 Uhr



Scary Rodeo – Die Halloween-Party im Ponyhof... ScaryScaryScary! Und auch dieses Mal wird es wieder gruselig im Ponyhof. Und damit ist nicht die Musikauswahl gemeint, denn es geht heiß her mit 90er Hits zum Abtanzen mit PonyRodeo's Bouncer Pit und den PartySounds der 90er bis heute. Kostümierung ist kein Muss, aber erwünscht! Weitere Infos sind hier erhältlich.



In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November vertrieben die Kelten böse Geister. Sie bereiteten sich nach der Ernte auf die kalte Jahreszeit vor und feierten den Start in das neue Kalenderjahr. Der Kontakt in das Reich der Toten wird heute noch in Form von Halloween gefeiert. Das Rhein-Main-Gebiet hat auch dieses Jahr viele besondere Attraktionen und Feste für Jung und Alt.Alle wichtigsten Veranstaltungen finden Sie im Folgenden: