Ausstellung präsentiert Zeichnungen aus Goethes Zeitalter

In seiner ersten Sonderausstellung zeigt das Deutsche Romantik-Museum originale Handzeichnungen mit einem spezifischen Bezug zu Goethe und seiner Zeit. Dabei werden zahlreiche Arbeiten aus dem Depot des Freien Deutschen Hochstifts sichtbar gemacht.

Das Deutsche Romantik-Museum zeigt seit Samstag eine Sammlung originaler Handzeichnungen aus Goethes Zeitalter aus dem Depot des Freien Deutschen Hochstift. Bis zum 6. November können Besuchende die erste große Sonderausstellung des Museums besuchen. Präsentiert werden Zeichnungen und Aquarelle von über 60 Kunstschaffenden wie etwa Johann Heinrich Füssli, Caspar David Friedrich, Jakob Philipp Hackert, Angelika Kauffmann oder auch Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Die Ausstellung wird mit einem Rahmenprogramm bestehend aus Kreativ-Angeboten, Führungen und Abendvorträgen vervollständigt.Den roten Faden der Ausstellung bildet Johann Wolfgang von Goethes Biographie sowie die einzelnen Stationen seines Lebens. Dabei sollen diverse Werke den Blick auf die Ikonisierung des Dichters ermöglichen und den Personenkult um Goethe brechen. Es seien vor allem Zeichnung, die in der Ausstellung präsentiert werden, da diese das vorrangige bildkünstlerische Medium in der Goethezeit waren. Um Besuchende thematisch miteinzubeziehen, sollen diese das Zeichnen selbst ausprobieren. Für die Ausstellung wurde dafür ein Ort eingerichtet, an dem Interessierte selbstständig zeichnen können.Neben dem offenen Zeichenatelier in der Ausstellung, in dem Interessierte unter künstlerischer Anleitung selbst zeichnen können, soll auch in den Museumsgärten gezeichnet werden. Der Garten des Deutschen Romantik-Museums sowie der des Liebieghauses sollen am 4. September aus diesem Anlass Modell stehen. Anfang Oktober geht es weiter mit einem Spaziergang über die Alte Brücke bis zur Gerbermühle, der zahlreiche Motive für Zeichnungen bieten soll. Darüber hinaus können Interessierte an zwei Tagen Ende Oktober im Rahmen der Ausstellung Zeichenschulen besuchen.Zu den Veranstaltungen, die die Ausstellung begleiten, gehört etwa die Buchvorstellung sowie das Gespräch mit Autor Golo Maurer. Dabei wird es um Goethes Italienreise sowie die Selbstverortung des Dichters gehen. Außerdem soll es einen Vortrag von der Kuratorin der Ausstellung Neela Struck geben. In diesem Vortrag sollen die Zeichnungen der Familie Arnim-Brentano thematisiert werden und ein Einblick in den Bestand geboten werden.Ab September soll es jeden Samstag um 11 Uhr eine öffentliche Führung durch die Ausstellung geben. Am 1. September, 22. September sowie am 13. Oktober und 20. Oktober führen die Kuratorinnen Mareike Hennig und Neela Struck jeweils um 18 Uhr durch die Ausstellung und am Sonntag, dem 6. November um 15 Uhr, findet die Finissage statt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, individuelle Führungen zu buchen.Das vollständige Programm, Eintrittskarten sowie weitere Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Romantik-Museums.