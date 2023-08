„Niemand sonst macht das, was die Kunst macht“

Ein Museum der Gegenwart kann nicht mehr nur ein Museum für Malerei und Skulptur sein. Es geht darum, Beobachterinnen und Beobachtern die Auseinandersetzung mit Gegenwarts-Kunst zu ermöglichen. Doch wie gelingt das dem Museum für Moderne Kunst (MMK)? Ein Gastbeitrag von Susanne Pfeffer.