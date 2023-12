Künstler von morgen

Im Broed an der Taunusanlage in Frankfurt veranstaltet der Artclub FFM wöchentlich Kunstkurse für Kinder. Unterrichtet werden sie von Studenten der Städelschule.



Kinder können kreativ werden im Artclub FFM

Graffiti-Workshops und Ferienkurse

Info

Artclub, Ffm: Broed, Taunusanlage 8, neuer Kursblock ab 16. Januar, ab 30 €, Anmeldung unter: www.artclub-ffm.com

Manche Kinder lieben Fußball, andere stecken ihren Kopf in Bücher und wieder andere lieben es, kreativ zu werden, zu malen und selbst etwas zu erschaffen. Für diejenigen reicht der Kunstunterricht in der Schule nicht aus. Daher bieten zahlreiche Frankfurter Museen und andere Einrichtungen Kunstkurse für Kinder an.Seit rund zwei Monaten veranstaltet auch der Artclub FFM Kunstkurse für Kinder. Initiatorin ist Inga Gerlinger. „Ich habe für meine Tochter nach einem Kunstkurs gesucht, in dem Kinder etwas Anspruchsvolleres machen können“, sagt sie. Bereits während der Corona-Pandemie entstand die Idee, nicht nur die Kinder im Malen und Gestalten zu fördern, sondern auch Künstlerinnen und Künstler dazu zu holen, die von ihrer Arbeit erzählen.„Sie haben ja auch immer eine Geschichte hinter ihrer Arbeit und das ist ja auch spannend für die Kinder“, betont Gerlinger. Nach dem Start des Projektes an der Phorms Schule Frankfurt und einer Pause findet der Artclub FFM derzeit im Broed an der Taunusanlage statt. „Wir haben den Platz und eh nur bis 17 Uhr auf. Dann können die Eltern, wenn sie im Büro sind oder nochmal ins Büro müssen, die Kinder bei uns abgeben, und dann können sie kreativ werden“, betont Broed-Inhaber Peyman Far, mit dem Gerliger bereits lange befreundet ist.Momentan arbeitet der Artclub mit drei Künstlern zusammen, die alle Absolventen der Städelschule sind. John Hussain Flind studierte bis 2022 in Frankfurt und fokussiert sich in seiner Arbeit auf Bewegtbild, Fotografie, Installationen und Sound. Sonia Knop hingegen ist Künstlerin und Regisseurin und konnte ihre Arbeiten bereits vielfach international ausstellen, während Punch Viratmalee derzeit noch an der Städelschule studiert und mit den Kunstformen Performance, Skulptur, Installation und Fotografie arbeitet.„Die Künstler haben eine Vorgeschichte, haben Ausstellungen gemacht und erzählen auch von deren Konzept und deren Idee“, sagt Gerlinger, deren Ziel es ist, den Kindern nicht nur verschiedene Kunsttechniken beizubringen, sondern auch ihre eigene Kreativität zu fördern. „Es ist eine Mischung aus Kreativität und komplettem Freiraum mit ein bisschen Technik“, sagt sie und Far ergänzt: „Es geht darum, die Kinder für die Kunst zu motivieren und zu begeistern.“Die wöchentlich stattfindenden Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden in Blöcken über einen Zeitraum von zwei Monaten statt. Dabei wechseln sich die Künstler ab, sodass nicht jede Woche das Gleiche auf dem Programm steht. Neben dem regelmäßigen Kursangebot für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren bietet der Artclub auch Themenworkshops mit den Künstlern an. Zurzeit arbeitet Gerlinger zum Beispiel an der Organisation eines Graffiti-Workshops.Im Januar 2024 ist zudem ein Ferien-Intensivkurs geplant. Vom 8. bis 12. Januar werden die Teilnehmenden jeweils von 10 bis 15 Uhr an einem Projekt arbeiten und gemeinsam im Broed zu Mittag essen. Am Ende des Kurses präsentieren sie die Kunstwerke ihren Eltern in einer Ausstellung. Anmelden kann man sich für jeden Kurs über das Kontaktformular auf der Website des Artclubs (www.artclub-ffm.com). Der erste Kursblock im neuen Jahr startet am 16. Januar.In Zukunft möchte Gerlinger auch Kunstkurse für Jugendliche anbieten und das Angebot noch erweitern. Denn der Artclub soll nicht nur ein Lernort sein, sondern auch Künstlerinnen und Künstler miteinander verbinden und ihre Werke für das Publikum leichter zugänglich machen.