Widerhall der Bilder

Die 5. Ausgabe der Triennale RAY will Fotografie als Resonanzraum erfahrbar machen. Ein Streifzug quer durch Frankfurt und Rhein-Main: unsere Highlights.

RAY Internationale Triennale der Fotografie, 3.5.–1.9., Eröffnungswochenende vom 3.–5.5.

Es ist nicht ganz leicht, sich auf den ersten Blick zurechtzufinden. Das fängt schon beim Namen an: Hatten die vergangenen Ausgaben der Internationalen Triennale der Fotografie RAY einen thematischen Schwerpunkt, findet man jetzt gleich einen Vierklang im Titel. Der verweist allerdings dann wieder auf eine übergeordnete Idee: „Echoes: Emotion, Identity, Memory“ ist die 5. Ausgabe überschrieben, als verbindendes Element also der Widerhall, den Fotografie auslösen kann – körperlich und mental, beispielhaft in Form von Emotionen, Überlegungen zu Identität und Erinnerung. Themen schlechthin, die seit jeher mit dem Medium verbunden stehen. Die beteiligten Ausstellungshäuser setzen jeweils eigene Schwerpunkte innerhalb des Jahresthemas. Hinzu kommen Partnerausstellungen zum Beispiel in Projekträumen, einer Galerie oder dem Kunstforum Darmstadt.© Joy Gregory, Auto Portrait, 1990Nukleus der diesjährigen RAY-Ausgabe sind wieder die Ausstellungen ihrer ausrichtenden Institutionen, die jeweils eine eigene Auswahl der diesjährigen Echoes-Künstlerinnen und -Künstler präsentieren. Das Fotografie Forum Frankfurt kreist mit sowohl etablierten als auch ganz zeitgenössischen Werken ums fotografische Verhältnis zur Identität. Eine Entdeckung neben bereits bekannteren Namen wie Mónica Alcázar-Duarte oder Jürgen Klauke dürfte Inuuteq Storch sein, der Grönland mit seinen indigenen Bewohnern einer Art 90er-Jahre-Fotografieästhetik unterzieht. Premiere feiert eine Videoarbeit des britisch-chinesischen Künstlers Dinu Lu, der in „The Ghost Orchid Gesture“ seine Mutter von einem Wesen ins andere transformieren lässt. Eine verstörende Anziehungskraft entwickeln die Collagen von Diego Moreno, der Familienbilder mit teuflischen Übermalungen versieht – zu sehen im Museum Angewandte Kunst, das außerdem Anton Kusters, Jyoti Mistry und Jesper Just präsentiert. Die Deutsche Börse Photography Collection zeigt Arbeiten aus der eigenen Sammlung, die in diesem Jahr 25. Jubiläum feiert, darunter Jana Bissdorf, Maisie Cousins und Sophie Calle.© DinuLi, The Ghost Orchid Gesture, 2021, StillVon Beginn an auf Fotografie spezialisiert hat man sich in der Kunstsammlung der DZ Bank. Im Rahmen einer Partnerausstellung präsentiert der zugehörige Ausstellungsraum Arbeiten aus der eigenen Sammlung, die zugleich das Format der klassischen Sammlungspräsentation kritisch betrachten lassen.Wohl am weitesten vom konkreten Medium entfernt liegt in diesem Jahr eine Partnerschau in der Villa 102. Wobei Gaëlle Choisne durchaus gefundene fotografische Objekte in ihre raumgreifenden Installationen einbezieht. Damit entwirft die französisch-haitianische Künstlerin ein höchst eklektisches Bild, das um die bewohnte Welt in ihrer politischen, historischen, gesellschaftlichen, persönlichen Komplexität kreist.© Diego Moreno, Dos Lunas De Octubre IINeben öffentlichen Institutionen beteiligt sich in diesem Jahr auch die Frankfurter Galerie Hanna Bekker vom Rath. Hier ist vom 2. bis zum 18. Mai die Marta Hoepffner-Gesellschaft für Fotografie e.V. zu Gast, die zwei junge Fotografinnen präsentiert: Lilli Nass begleitet mit ihrer Serie „cursare“ den schleichenden Abschied vom eigenen Vater, der im Alter von 54 Jahren an Demenz erkrankte; Anna-Maria Boshnakova hat mit „Vom Erwachsenwerden“ das Sujet ihrer fotografischen Erkundung schon im Titel umschrieben.Eigentlich muss es verwundern, dass diese Fotografin bisher kaum angemessen ausgestellt worden ist – zumal in Rhein-Main oder genauer Darmstadt, wo sie gelebt und die zahlreichen Bilder ihrer Reisen um die Welt sortiert hat. Emilia „Milli“ Bau bereiste ab den 1950er-Jahren in ihrem Bulli ganz allein die Seidenstraße. Was die Journalistin dort erlebte und wem sie begegnete, hielt sie in Aufzeichnungen und Fotografien fest. 2017 erschien ein umfassender Bildband im Kerber-Verlag, während der Laufzeit von RAY präsentiert das Kunstforum der TU Darmstadt eine große Auswahl ihrer Fotografien.© Monica Alcazar-Duarte, FlowerheadSie wollte nicht „die Frau von“ sein. Also gab sich June Newton den Namen ihres australischen Heimatorts und fotografierte unter Pseudonym – bald ähnlich erfolgreich wie ihr Mann, Helmut Newton, den sie ursprünglich nur während einer Grippeerkrankung vertreten sollte. Die Opelvillen zeigen eine große Retrospektive mit rund 200 Arbeiten vonAlice Springs, die ihre meist berühmten Gegenüber neugierig und einfühlsam porträtierte.Ab Ende Mai räumt das Historische Museum Frankfurt seine komplette Sonderausstellungsfläche für die Fotografinnen dieser Stadt frei. Neben Ella Bergmann-Michel, Gisèle Freund, Ilse Bing, Abisag Tüllmann, Mara Eggert und Barbara Klemm werden beispielsweise auch Lilly Lulay, Laura J. Padgett und Susa Templin präsentiert. Ein ausführlicher Überblick im nächsten JOURNAL FRANKFURT (erscheint am 28. Mai 2024).© Pionier des Genderbending: Jürgen Klauke