Momi Maiga in der Frankfurter Brotfabrik

Das Konzert von Momi Maiga am 24. Februar in der Brotfabrik findet im Rahmen des „Africa Alive“-Festivals statt. Das feiert 2024 sein 30. Jubiläum und präsentiert neben Filme auch immer Musik.

„Jeder Akkord, den ich auf der Kora spiele, trägt die Leidenschaft und Liebe zur Musik in sich“

Momi Maiga, Weltmusik, Ffm: Brotfabrik, Bachmannstraße 2–4, 24.2., 20 Uhr, Eintritt: VVK 25 €/AK 28 €

Bereits zum 30. Mal findet in diesem Jahr das „Africa-Alive“-Festival in Frankfurt statt. Auch beim Jubiläum steht wieder Musik auf dem Programm. Mit dem Senegalesen Momi Maiga kommt ein Kora-Virtuose in die Brotfabrik.„Momi Maiga repräsentiert mit seinem Talent und seinem Ensemble die Tradition der Grundidee des ,Africa Alive’-Film- und Kulturfestivals, welches seit 30 Jahren Zuschauer, Zuhörer und Mitgestalter dazu eingeladen hat, in die Vielfalt der afrikanischen Kulturen einzutauchen und berührt zu werden“, erklärt Dasitu Kajela-Röttger vom Team „Africa Alive“. „Dabei gedenken wir mit Dankbarkeit Frau Finke, der ehemaligen Leiterin des Filmmuseums Frankfurt, die 1993 mit viel Engagement die erste Ausgabe des Festivals aus der Taufe gehoben hat.“Neben Konzerten und vor allem Filmen bietet das Festival auch Lesungen, Ausstellungen, Kinder- und Jugendveranstaltungen sowie politische Podien. Momi Maigas Musik ist geprägt von der reichen musikalischen Tradition der Griots Westafrikas, insbesondere Senegals. Diese Tradition erzählt Geschichten und vermittelt kulturelle Werte.In seinem international besetzten Quartett verschmelzen Einflüsse aus verschiedenen Musikgenres zu einem zeitgenössischen und einzigartigen Sound. Seine kreativen, einfallsreichen Kompositionen, tief verwurzelt in der Tradition, schaffen eine Verbindung zwischen den Kulturen. „Jeder Akkord, den ich auf der Kora spiele, und jedes Wort, das ich in meinen Kompositionen singe, trägt die Leidenschaft und Liebe zur Musik in sich“, verspricht Maiga.