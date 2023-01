Brennender Akkupack im 28. Stockwerk

Im 28. Stockwerk eines Hochhauses in der Mainzer Landstraße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand. Dabei hat ein Akkupack im Serverraum des Bürogebäudes Feuer gefangen. Nach Abschluss der Lüftungsarbeiten kann das Gebäude wieder betreten werden.

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr hat es im 28. Stock des Trianon-Bürogebäudes in der Mainzer Landstraße angefangen zu brennen. Nach Angaben der Feuerwehr hat ein Akkupack im Serverraum des Hochhauses Feuer gefangen. Dabei kam es auch zu Verrauchungen im 29. Stockwerk. Löscharbeiten sowie Entrauchungen der beiden Stockwerke wurden von der Feuerwehr eingeleitet.



Der Brand habe sich dabei nicht weiter ausgebreitet und wurde nur auf den Schrank, in dem sich das Akkupack befand, begrenzt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das 28. Stockwerk bleibt vorerst geschlossen, die anderen Bereiche des Bürogebäudes werden freigegeben, sobald die Lüftungsarbeiten abgeschlossen sind. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt.