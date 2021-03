Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum KZ „Katzbach“ gesucht

In den Adlerwerken soll künftig eine Erinnerungs- und Bildungsstätte für das KZ „Katzbach“ entstehen. Das Dezernat für Kultur und Wissenschaft sucht in diesem Zusammenhang nach historischen Dokumenten und Zeitzeug:innen oder deren Angehörige.

Vergangenen Donnerstag hat die Stadtverordnetenversammlung der Errichtung einer Erinnerungs- und Bildungsstätte zum KZ „Katzbach“ in den ehemaligen Adlerwerken zugestimmt. Nun sucht das Dezernat Kultur und Wissenschaft Zeitzeuginnen und Zeitzeugen oder deren Angehörige, die über „Katzbach“ oder andere Stätten der Zwangsarbeit in Frankfurt berichten können. „Ihre Stimmen müssen gehört werden und sollen in das Konzept der Erinnerungs- und Bildungsstätte integriert werden“, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Zudem wird nach historischen Unterlagen und Dokumenten wie Fotografien und Briefen zur Zwangsarbeit in Frankfurt sowie zur Auseinandersetzung mit der Geschichte der Orte der Zwangsarbeit in Frankfurt nach 1945 gesucht.



Entstehen soll die Gedenkstätte im Baukomplex der ehemaligen Adlerwerke im Gallus. Dort befand sich das KZ-Außenlager „Katzbach“, in dem zwischen August 1944 und März 1945 mehr als 1600 Menschen unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und zur Arbeit gezwungen wurden. Im Frühjahr 1944 waren zudem rund 43 000 zivile Zwangsarbeiter:innen in den Adlerwerken beschäftigt.