Vergünstigte FFP2-Masken in Apotheken nur noch mit Gutscheinen

Für die nächsten Ausgaben von FFP2-Masken in Apotheken erhalten Risikopatientinnen und -patienten nun Gutscheine. Pro Coupon können dann sechs Masken mit einer Zuzahlung von jeweils zwei Euro in der Apotheke abgeholt werden.

Bereits im Dezember konnten Angehörige einer Risikogruppe gratis FFP2-Masken in Apotheken erhalten. Nach Angaben der Landesapothekerkammer Hessen konnten etwa 27 Millionen Menschen mit den Masken ausgestattet werden. Für die nächsten beiden Ausgabephasen im Januar / Februar sowie im März / April erhalten Berechtigte – Menschen über 60 Jahren sowie jüngere Patient:innen mit bestimmten chronischen Erkrankungen – von ihren Krankenkassen in den nächsten Wochen fälschungssichere Gutscheine. Pro Gutschein können dann sechs Masken mit einer Zuzahlung von jeweils zwei Euro in der Apotheke abgeholt werden.



Bei der ersten Ausgabephase, bei der sich Risikopatient:innen kostenlos drei FFP2-Masken in ihrer Stamm-Apotheke abholen konnten, kam es im Dezember zu einem großem Andrang vor zahlreichen Frankfurter Apotheken. Die zweite Abgabephase begann am 1. Januar und endet am 28. Februar und überlappt sich mit dem Start der dritten Phase, die am 16. Februar beginnt und am 15. April endet.