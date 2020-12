Wie und wo Sie sich testen lassen können

Noch drei Tage bis Heiligabend – viele Frankfurterinnen und Frankfurter wollen vor dem Fest noch einmal auf Nummer Sicher gehen und sich auf das Coronavirus testen lassen. In Frankfurt ist das an vielen Orten möglich. Nicht alle Tests sind aber gleich zuverlässig.

Antigen-Schnelltests sind endlich da. Sie sind ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. Nun gibt es in vielen Städten immer mehr Möglichkeiten, schnell mal einen Antigentest durchführen zu lassen - für das bevorstehende Fest????, oder den Besuch bei den Großeltern????????‍???????????? 1/6 — Sandra Ciesek (@CiesekSandra) December 17, 2020

Die Feiertage stehen vor der Tür und vor allem eine Frage drängt sich in diesem Jahr auf: Wie sicher ist es, Weihnachten mit der Familie zu feiern? Die Zahl der Corona-Infizierten in Hessen ist auch am vergangenen Wochenende wieder gestiegen. Für die Weihnachtsfeiertage hat die hessische Landesregierung Ausnahmeregelungen vom geltenden Lockdown getroffen. Zumindest im kleinen Kreis darf nun mit der Familie gefeiert werden. Damit dabei auch alle sicher sind, wollen sich viele Menschen vorher noch auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. In Frankfurt ist das mittlerweile an vielen Orten möglich.Corona-Testcenter gibt es inzwischen in der ganzen Stadt. Die meisten bieten einen Antigen-Schnelltest an, der innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis liefert. Andere bieten zusätzlich den zuverlässigeren PCR-Test an. Im Testcenter von Centogene am Frankfurter Flughafen können beide Tests gemacht werden. In dem neuen Testcenter im Einkaufszentrum MyZeil, das am Samstag ebenfalls von Centogene eröffnet wurde, wird dagegen nur der PCR-Test angeboten.In der Innenstadt können sich Frankfurterinnen und Frankfurter außerdem vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und einigen privaten Anbietern testen lassen. Das Deutsche Rote Kreuz hat am Festplatz am Ratsweg ein Drive-/Walk-Through Testzentrum eingerichtet.Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Die häufigsten Testarten sind der sogenannte Polymerase Chain Reaction (PCR)-Test und der Antigen-Test. Bei beiden Tests wird ein Rachen- und Nasenabstrich der Getesteten genommen. Dieser Abstrich sollte bestenfalls von geschultem Personal durchgeführt werden.Der PCR-Test gilt als der zuverlässigste unter den Corona-Tests. Er weist Erbgut des Coronavirus im Körper nach und zeigt damit, ob eine Person mit dem Virus infiziert ist. Die Proben des Abstrichs werden ins Labor geschickt und dort untersucht. Das Ergebnis kann bereits nach 24 Stunden, aber auch erst nach mehreren Tagen vorliegen.Der Antigen-Test, oder Antigen-Schnelltest, weist kein Erbgut, sondern Proteine des Virus im Körper nach. Ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest, wird die Probe aus dem Abstrich auf eine Schnelltest-Kassette aufgebracht, die durch Striche anzeigt, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. In 15 bis 30 Minuten steht das Ergebnis fest. Antigen-Schnelltests sind allerdings weniger zuverlässig als der PCR-Test. „Sie können leider auch falsch negativ ausfallen. Etwa wenn man schon infiziert ist, aber die Viruslast ist noch nicht so hoch, dass er Antigentest sie erkennt“, schrieb Sandra Ciesek, Leiterin des Virologischen Instituts der Frankfurter Uniklinik, am Freitag auf Twitter. Das ist vor allem am Anfang und am Ende einer Infektion der Fall.Weil sich die Viruslast im Verlauf der Infektion schnell ändern könne, sei ein negatives Ergebnis im Antigen-Test auch nicht lange gültig, so Ciesek. „Der Test müsste oft wiederholt werden, um möglichst viele Infektionen zu erkennen. Das Risiko für eine Infektion wird durch einen negativen Befund also reduziert, ist aber nicht gleich 0.“ Der Antigen-Test kann zudem auch auf andere Coronaviren reagieren und somit nicht nur bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 positiv ausfallen. Bei einem positiven Antigen-Test empfehlen daher viele Testzentren, zusätzlich einen PCR-Test zu machen, um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.Einige Testzentren in Frankfurt bieten auch einen sogenannten Antikörper-Test an. Dieser Test zeigt, ob im Körper Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt wurden, also ob der Erreger schon mal im Körper war. Der Test gibt aber keine Auskunft darüber, ob man aktuell mit dem Coronavirus infiziert ist.Der Preis für einen Corona-Test unterscheidet sich je nach Testzentrum und -art. In Frankfurt liegen die Kosten für einen Test zwischen 39 und 202 Euro. Spitzenreiter ist hier das Flughafen Medical Center, in dem der PCR-Test in der Terminsprechstunde 202 Euro kostet. Teilweise richtet sich der Preis auch danach, wie schnell das Ergebnis vorliegen soll. So zum Beispiel im Centogene-Testcenter am Flughafen, wo Getestete das Ergebnis des PCR-Tests nach sechs, zwölf oder 24 Stunden mitgeteilt bekommen können.Viele Testzentren bieten Termine oder die Möglichkeit an, sich vorher für einen Test zu registrieren. Durch eine solche Voranmeldung kann zum Beispiel die Wartezeit vor Ort verkürzt werden. Gerade vor Weihnachten ist mit einem größeren Andrang auf die Testzentren und damit auch mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Die privatärztliche Gemeinschaftspraxis von Christian Wölke und Yann Croissant in der Innenstadt teilt auf ihrer Homepage beispielsweise mit, dass die Termine vor Weihnachten bereits alle vergeben sind. Durch Stornierungen könnten sich aber kurzfristig auch wieder neue Termine ergeben.Einige Testzentren empfehlen, 15 bis 30 Minuten vor dem Test nichts mehr zu essen oder zu trinken. Außerdem sollte in den Testzentren der Mund-Nasen-Schutz getragen und ein Ausweisdokument vorgezeigt werden. Falls eine Voranmeldung möglich ist, sollte außerdem die Registrierungsbestätigung mitgebracht werden.Wer Weihnachten mit der Familie feiert, sollte beachten, dass ein negatives Testergebnis – gerade bei Antigen-Tests, nicht die AHA-Regeln außer Kraft setzt. „Bitte nicht auf AHA-L verzichten! Ein Test soll und darf nichts an Ihrem Verhalten ändern oder kann die anderen Maßnahmen zuverlässig ersetzen“, so Sandra Ciesek. Nur alle Maßnahmen gleichzeitig könnten das Infektionsrisiko minimieren.- Centogene-Testcenter im MyZeil: PCR-Test (69 Euro), kein Termin notwendig, Voranmeldung online möglich- Medicare Testzentrum Innenstadt (Allerheiligenstraße 13): Antigen-Schnelltest (39 Euro), Terminbuchung online - Corona-Testcenter des Arbeiter-Samariter-Bundes (Opernplatz 2): Antigen-Schnelltest (42,50 Euro), PCR-Test (79,50 Euro), Antikörper-Test (47,50 Euro), Test mit und ohne Termin möglich, Voranmeldung und Terminbuchung online - Deutsches Rotes Kreuz (Seilerstraße 23): Antikörper-Test (39 Euro), Termin erforderlich, Terminbuchung online - Privatärztliche Gemeinschaftspraxis Christian Wölke und Yann Croissant (Töngesgasse 4): Antigen-Schnelltest (45 Euro), PCR-Test (100 Euro), Terminbuchung online - Ramada Hotel (Weserstraße 19): Antigen-Schnelltest (59 Euro), kein Termin erforderlich, Registrierung vor Ort- Centogene Testcenter: PCR-Test (je nach Wartezeit auf das Ergebnis 59-139 Euro), Antigen-Test (79 Euro), kein Termin erforderlich, Voranmeldung online - Flughafen Medical Center: PCR-Test (202 Euro), PCR-Schnelltest (240 Euro), Antikörper-Test (111 Euro), Terminsprechstunde, Anmeldung online - Internistische Privatpraxis Siemon (Adalbertstraße 7): Testzentrum in einem umfunktionierten Kiosk, Antigen-Schnelltest (40,06 Euro), kein Termin erforderlich, Voranmeldung über ausliegende Anmeldeblätter- Drive/Walk-Through Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (Festplatz am Ratsweg): PCR-Test (69 Euro), kein Termin notwendig, Voranmeldung online - Corona Teststation von We Care Services (Berger Straße 177): Antigen-Schnelltest (54 Euro), mit und ohne Termin möglich, Terminreservierung online - Corona-Testcenter des Arbeiter-Samariter-Bundes (Silostraße 23): Antigen-Schnelltest (42,50 Euro), PCR-Test (79,50 Euro), Antikörper-Test (47,50 Euro), Test mit und ohne Termin möglich, Voranmeldung und Terminbuchung online