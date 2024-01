Am 17. Januar wirft man die Vorsätze über Bord

Viele Menschen in Frankfurt sind mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet, darunter der regelmäßige Besuch im Fitnessstudio. Doch wie lange lässt sich tatsächlich an solchen Vorsätzen festhalten?

Neujahrsvorsätze: Wie lange dauert es, um Gewohnheiten zu formen?

Wirf-deine-Vorsätze-doch-nicht-über-Bord-Tag?

In Scharen strömen sie am Anfang eines jeden neuen Jahres in die Fitnessstudios der Nation: Menschen, die nicht nur motiviert sind, sportlicher zu werden, sondern vor allem unbedingt ihre Neujahrsvorsätze einhalten wollen. Doch wie lange schaffen sie das? Wenn man den Amerikanerinnen und Amerikanern Glauben schenkt, dann ist am 17. Januar Schluss. Am heutigen Mittwoch ist nämlich der sogenannte „Wirf-deine-Vorsätze-über-Bord-Tag"; im Englischen „Ditch New Year's Resolutions Day" oder kurz „Quitter's Day", wobei manche diesbezüglich auch schon vom zweiten Freitag im Januar ausgehen.So weit, so gut - doch was steckt dahinter? Der Grundgedanke ist, dass es länger als nur 17 Tage dauert, um eine neue Gewohnheit im Alltag zu etablieren. Wie lange genau, darüber sind sich Forscherinnen und Forscher nicht einig, fest steht jedoch, dass es sowohl von der Gewohnheit als auch von der sich (um)gewöhnenden Person abhängig ist.In einer Studie, die 2009 unter der Leitung von Phillippa Lally am University College London durchgeführt wurde, wurden 96 Freiwillige in einem Altersdurchschnitt von 27 Jahren darum gebeten, eine neue Aktivität 12 Wochen lang einmal täglich und ungefähr zur gleichen Tageszeit durchzuführen. Zu den Aktivitäten gehörten zum Beispiel „ein Stück Obst zum Mittagessen zu essen", „eine Flasche Wasser zum Mittagessen zu trinken" oder „vor dem Abendessen 15 Minuten lang laufen zu gehen".Das Ergebnis: Die Teilnehmenden brauchten im Durchschnitt 66 Tage, bis sie die jeweilige Aktivität automatisch durchführten und damit zur Gewohnheit gemacht hatten. Allerdings reichte die Bandbreite über alle Teilnehmenden hinweg von einem Minimum von 18 Tagen bis hin zu einem errechneten Maximum von 254 Tagen.Für manche Menschen heißt es es also nach dem 17. Januar nur noch einen Tag lang durchhalten, danach könnte der regelmäßige Besuch im Fitnessstudio bereits zur Gewohnheit geworden sein.