Aktionen für bedürftige Frankfurter Familien

Die besinnliche Weihnachtszeit ist für die meisten Kinder die schönste und aufregendste Zeit im Jahr. Viele Wünsche bleiben jedoch unerfüllt. Denn: Häufig fehlt dafür das Geld. In Frankfurt gibt es dafür einige kostenfreie Weihnachtsaktionen für Familien.

Der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder ein üppiges Fest an Heiligabend mit vielen Geschenken – die Weihnachtszeit stellt für viele einkommensschwache Familien eine finanzielle Herausforderung dar. Aktuelle Statistiken zeigen: Die Kinderarmut in Deutschland erreichte zuletzt neue Höchstwerte. Um die soziale Teilhabe von Familien in Armut zu stärken, werden vielerorts kostenfreie Aktionen für Kinder organisiert.Die meisten Weihnachtsmärkte sind für die Bedürfnisse von Erwachsenen ausgerichtet. Auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt für Kinder ist das nicht der Fall – dort können Kinder vom 9. bis zum 21. Dezember 2023 gemeinsam backen, malen, spielen und basteln und einen kindgerechten Weihnachtsmarkt erleben. Die Aktion findet bereits zum dritten Mal im Frankfurter Ratskeller statt und ist zu einer beliebten Anlaufstelle für Familien geworden. Der Eingang ist gegenüber der Paulskirche, der Eintritt kostenlos.Der Verein „Kinder im Zentrum Gallus“ veranstaltet auch in diesem Jahr den Lebendigen Adventskalender im Gallus Garten und lädt Familien am 15. Dezember zu Punsch, Glühwein und Weihnachtsgebäck ein. Diese dürfen sich außerdem auf ein stimmungsvolles Konzert der Frankfurter Singakademie freuen. Das Angebot ist ebenso kostenfrei und soll vor allem benachteiligten Familien zugutekommen.Vor 27 Jahren hat das Frankfurter Kinderbüro eine Weihnachtsgeschenk-Aktion für Kinder aus einkommensschwachen Familien ins Leben gerufen. Jedes Jahr werden die Wunschkarten zahlreicher Kinder an sogenannten „Wunschbäumen“ befestigt, die in einigen Frankfurter Geschäften und Bankfilialen zu finden sind. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, hat noch bis zum 16. Dezember Zeit, ein passendes Geschenk zu besorgen. Dieses kann überall dort, wo ein Wunschbaum steht, abgegeben werden.Die Johanniter-Suppenküche hat eine lange Tradition. Bereits seit 1993 verteilen ehrenamtliche Helfer und Helferinnen an Heiligabend am Kaisersack Mahlzeiten sowie nützliche Gebrauchsgegenstände an Bedürftige und Obdachlose. Vor einigen Jahren wurde das Angebot erweitert – seitdem werden in Frankfurt-Höchst, Friedberg und Butzbach kinderreiche Familien mit Weihnachtsgänsen, Gesellschaftsspielen und anderen kleinen Aufmerksamkeiten beschenkt. Mehr Infos zum Angebot gibt es hier.