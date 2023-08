Städtebaubeirat will Dondorf-Druckerei erhalten

Seckbach

Atzelbergplatz bekommt Sonnenschirme gegen Hitze

Die Stadt Frankfurt passt nach und nach die öffentlichen Plätze klimagerecht an. Auf dem Atzelbergplatz sind nun drei Sonnenschirme aufgestellt worden.

Text: Till Geginat / Foto: Das Grünflächenamt hat am 11. August drei neue Sonnenschirme auf dem Atzelbergplatz aufgestellt. Sie sollen Schutz vor Sonne und Hitze bieten © Stadt Frankfurt am am Main, Foto: Grünflächenamt