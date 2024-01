Stalburg im Exil – Solidarität für die ehemalige Traditionsgaststätte

Die Gaststätte Zur Stalburg ist seit Ende Dezember geschlossen. Am Samstag sollen Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit bekommen, sich bei einem Glas Apfelwein solidarisch mit dem Personal zu zeigen.

Stalburg im Exil – „Sehen wir uns dort!“

Info

Stalburg im Exil

Samstag, 27. Januar

Glauburgstraße 80

14-17 Uhr



Heißer Äppler in Apfelsaft auf Spendenbasis

(gerne eigenen Becher mitbringen)

„144 Jahre wurde in der Stalburg Apfelwein ausgeschenkt, aber nach zwei Jahren unter dem Investor Arthur Wöhner ist Schluss. Der Grund ist klar, die Immobilie ist zu attraktiv, um sie den Trinker*innen zu überlassen. Das Personal verliert seinen Job, das Nordend seinen Charme“, schrieb der politische Referent Tom Uhlig am Mittwochvormittag auf X (vormals Twitter). Das Personal werte die Schließung absolut richtig als „Gentrifizierungsprozess“. Wer nicht „völlig naiv“ sei, wisse, dass das Theater folgen müsse.Vergangenen November wurde bekannt, dass die Traditionsgaststätte Zur Stalburg im Frankfurter Nordend im neuen Jahr nicht mehr öffnen wird. Ursprünglich war für den 30. Dezember eine Abschiedsfeier für all jene geplant, die in dem Lokal gearbeitet und es regelmäßig besucht hatten. Das Personal war eingeteilt, die Lebensmittel eingekauft, aber in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember wurden alle Schlösser ausgetauscht , sodass Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gäste den letzten Abend im Garten verbringen mussten.„Am Samstag haben die Frankfurter*innen Gelegenheit zu zeigen, was ihnen der Ort bedeutet, dass das Personal nicht alleine ist und dabei noch schön einen warmen Apfelwein zu trinken! Sehen wir uns dort!“, heißt es vonseiten Uhligs außerdem auf X. Unter dem Motto „Stalburg im Exil“ lädt er am 27. Januar ab 14 Uhr in die Glauburgstraße. Äppler und Apfelsaft gibt es auf Spendenbasis, Becher dürfen gerne selbst mitgebracht werden.Wie es mit dem nicht denkmalgeschützten Gebäude im Nordend – welches unter anderem das Stalburgtheater beherbergt – weiter geht, ist unklar. Derzeit verklagt ein Miteigentümer den Theater-Macher Michael Herl.