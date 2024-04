Weniger Behördengänge: Bürgeramt hat neues Online-Angebot

Das Bürgeramt Frankfurt baut sein digitales Angebot um zwei neue Funktionen aus, um Behördengänge zu ersparen.

Frankfurt digitalisiert Bürgeramt-Service weiter

Neue Digitalangebote vom Bürgeramt Frankfurt benötigen mehrere technische Voraussetzungen

Ein Phänomen, das wahrscheinlich jeder in Frankfurt Lebende kennt, sind aufwändige Behördengänge. Im Zuge der Digitalisierung haben sich viele Kommunen deshalb einer einfacheren Handhabe verschrieben. Frankfurt geht nun den nächsten Schritt und erweitert sein Online-Angebot, wie die Stadt am Donnerstag (28. März) mitteilte.Ab sofort können auf der Internetseite des Bürgeramtes einfache und erweiterte Meldebescheinigungen online abgerufen sowie Nebenwohnungen abgemeldet werden. Zuvor war bloß die Beantragung beziehungsweise die Erklärung möglich, während die Bearbeitung manuell und die Zustellung postalisch erfolgten. Der gesamte Service ist gebührenfrei.„Mit der Bereitstellung der gebührenfreien digitalen Meldebescheinigung bieten wir den Frankfurterinnen und Frankfurtern die Möglichkeit, zeitaufwändige Behördengänge und Postlaufzeiten zu vermeiden“, sagte Digitaldezernentin Eileen O’Sullivan (Volt). Das sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.Um die neuen Onlinedienste nutzen zu können, bedarf es jedoch bestimmten technischen Voraussetzungen, damit der Datenschutz der Meldedaten gewahrt ist. Notwendig sind ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion, ein Servicekonto – etwa bei bundID – und ein handelsübliches, NFC-fähiges Smartphone mit installierter AusweisApp. Statt des Personalausweises können auch die eID-Karte oder der elektronische Aufenthaltstitel genutzt werden.Rund 42 800 Meldebescheinigungen werden im Jahr vom Bürgeramt Frankfurt ausgestellt. Seit Anfang März ist das Zentrale Bürgeramt auf der Zeil wieder geöffnet, nachdem dort etwa 2 Jahre lang umfassende Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten stattgefunden haben.