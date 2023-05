Mit Politikern zusammen radeln und diskutieren

Der Bildungsraum GrünGürtel feiert Jubiläum und lädt zu einem Aktionstag voller Radtouren und interessanten Mitmach-Stationen.

Radtouren können selbst geplant werden

Am 4. Juni stehen zwei Dinge in Frankfurt im Fokus: der GrünGürtel und das Fahrrad. Und weil sich diese beiden Dinge besonders gut verbinden lassen, lädt der Aktionstag bereits zum 17. Mal dazu ein, Frankfurts grünes Band zu erkunden. Auf der Strecke von insgesamt 65 Kilometern sind dieses Jahr die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG) das verbindende Element.Radfahrende sind eingeladen, diese kennenzulernen und sich für das Erreichen einzusetzen. Das Ganze erfolgt an entsprechend 17 Stationen entlang der Strecke; hier kann etwa eine Geschicklichkeits-Challenge gemacht, die sportliche Fitness erprobt oder ein Verkehrs-Quiz gelöst werden. An der Höchster Fähre lädt der BikePoint zum Rad-Check ein, am Ich-Denkmal gibt es Tipps zu Regionalparkrouten und zum Wetterpark Offenbach.Dabei planen alle ihre individuellen GrünGürtel-Radtouren selbst – Zeit ist dafür den ganzen Tag zwischen 10 und 17 Uhr. Wer es lieber geordnet und mit Plan mag, kann an einer der angeleiteten Radtouren teilnehmen. Diese führen zu besonderen Orten im GrünGürtel, bieten Stopps zum Entdecken oder für ein Picknick und zeigen den Bildungsraum GrünGürtel von seiner sportlich wie spaßigen Seite. Bei der besonderen Tour mit Stadtverordneten können Bürgerinnen und Bürger „Politik und Pedale zusammenbringen“.Weitere Informationen zu den Stationen und Aktionsangeboten sowie den Plan zum GrünGürtel- Radrundweg finden sich hier