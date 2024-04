Am 1. Mai ist die Frankfurter Innenstadt für Autos gesperrt

Am Mittwoch findet wieder der Radklassiker Eschborn-Frankfurt statt. Alle Informationen rund um Verkehrseinschränkungen, die Škoda Velotour sowie die Party am Gipfel lesen Sie hier.

U-Bahnen



Linie U3 (Ginnheim – Oberursel Hohemark) von 9 bis 13.30 Uhr nur zwischen Ginnheim und Oberursel Bahnhof unterwegs

Linie U4 (Enkheim – Bockenheimer Warte) zusätzliche Fahrten zwischen Seckbacher Landstraße und Bockenheimer Warte von 8 bis 11 Uhr (7,5-Minuten-Takt)

Linie U6 (Ostbahnhof – Hausen) verkehrt ab 12 Uhr im Zehn-Minuten-Takt

Straßenbahnen



Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst Zuckschwerdtstraße) verkehrt zwischen 8 und 18 Uhr im 15-Minuten-Takt zwischen Zuckschwerdtstraße und Hauptbahnhof sowie zwischen Schießhüttenstraße und Zoo

Linie 12 (Schwanheim Rheinlandstraße – Preungesheim Gravensteiner Platz) verkehrt zwischen 8 und 18 Uhr im 15-Minuten-Takt zwischen Rheinlandstraße und Hauptbahnhof Südseite sowie zwischen Gravensteiner-Platz und Hugo-Junkers-Straße

Linie 14 (Gallus Gustavsburgplatz – Fechenheim Hugo-Junkers-Straße) verkehrt von 8 bis 18 Uhr zwischen Gustavsburgplatz und Südbahnhof/Bruchstraße über Stresemannallee/Gartenstraße

Linie 16 (Ginnheim – Südbahnhof/Bruchstraße) fährt von 8 bis 18 Uhr zwischen Ginnheim und Westbahnhof

Linie 17 (Rebstockbad – Neu-Isenburg Stadtgrenze) verkehrt von 8 bis 18 Uhr nur zwischen Neu-Isenburg und Hauptbahnhof (Südseite)

Busse



Linie M32 (Ostbahnhof – Westbahnhof) verbindet von 6 bis 14 Uhr nur den Ostbahnhof und das Polizeipräsidium an der Miquel-/Adickesallee

Linie M34 (Gallus Mönchhofstraße – Bornheim Mitte) verkehrt von 6 bis 16 Uhr zwischen Bornheim Mitte und Hausener Weg. Von 16 bis 18 Uhr fährt sie zwischen Rödelheim Bahnhof und Bornheim Mitte, sowie von 8 bis 18 Uhr zwischen Mönchhofstraße und Leonardo-da-Vinci-Allee.

Linie M36 (Sachsenhausen Hainer Weg – Westbahnhof) fährt von 6 bis 19 Uhr nur zwischen Hainer Weg und Südbahnhof

Linie 50 (Unterliederbach West – Bockenheimer Warte) fährt von 6 bis 18 Uhr nur zwischen Unterliederbach und Rödelheim Bahnhof

Linie 58 (Eschborn West – Flughafen Terminal 1) verkehrt von 5 bis 18 Uhr nur zwischen Friedhof Höchst und Flughafen Terminal 1

Linie 64 (Ginnheim – Baseler Platz) fährt am Dienstag, 30. April, ab 10.30 Uhr und am Mittwoch, 1. Mai, nur zwischen Ginnheim und Miquel-/Adickesallee

Linie M72 (Nordwestzentrum – Rödelheim Bahnhof) wird von 6 bis 16.30 Uhr eingestellt. Dafür fährt die weitgehend parallel verlaufende M73 ab 8 Uhr zwischen Westbahnhof und Nordwestzentrum häufiger.

Linie 75 (Bockenheimer Warte – Uni Campus Westend – Bockenheimer Warte) wird ganztägig eingestellt.

Linie 89 (Erzbergerstraße – Leonardo-da-Vinci-Allee) verkehrt von 6 bis 18 Uhr zwischen Erzbergerstraße und Europaviertel West

Ebbelwei-Express bleibt an diesem Tag im Depot

Straßensperrungen



Im Bereich „Einfahrt Frankfurt West“: 1. Mai, 8-17Uhr

Lorscher Str. > Reichsburgstraße > Auf der Insel > Rödelheimer Landstraße > Ludwig-Landmann Str. > Katharinenkreisel (nördlich) > Theodor-Heuss-Allee > Ludwig-Erhard-Anlage > Friedrich-Ebert- Anlage > Mainzer Landstraße

Im Bereich „Ausfahrt Frankfurt Nord“: 1. Mai, 8.15-13.30 Uhr

Zeppelinallee > B8 > Miquelallee > Rosa-Luxemburg-Str.

Im Bereich „Bockenheimer Landstraße“: 1. Mai, 6-14 Uhr

Bockenheimer Landstraße zwischen Senckenberganlage und Feuerbachstraße

Im Bereich Rundkurs: 1. Mai, 6-19 Uhr

Bockenheimer Landstraße > Taunusanlage > Untermainbrücke > Schaumainkai > Alte Brücke > Mainkai > Neue Mainzer Str. > Hochstr. > Eschersheimer Landstraße > Grüneburgweg > Reuterweg

Im Bereich Ziellinie: 30. April, 12 Uhr bis 2. Mai, 1 Uhr

zwischen Bockenheimer Anlage und Bockenheimer Landstraße

Radklassiker Eschborn-Frankfurt 2024: Inklusionsrennen, Škoda Velotour und Party am Gipfel

Auf Verkehr.Eschborn-Frankfurt.de finden Sie alle Informationen zur Verkehrsregelung sowie eine interaktive Karte.



Streckenberatungen gibt es per E-Mail unter anwohner@eschborn-frankfurt.de (nur vor dem 1. Mai) oder telefonisch unter 0800-5892007.



Öffnungszeiten Service-Telefon:

29.4.-30.4. 9-17 Uhr

1.5. 7-18.30 Uhr



RMV-Servicetelefon: 069-2424 8024

täglich rund um die Uhr erreichbar

Am Mittwoch, den 1. Mai, sind wieder Tausende Fahrradbegeisterte beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt durch die Frankfurter Innenstadt und den Taunus unterwegs. Aufgrund dessen kommt es zu zahlreichen Sperrungen im Straßenverkehr sowie Änderungen und Umleitungen von Straßenbahnen und Bussen. U- und S-Bahnen verkehren laut traffiQ größtenteils ungehindert und nach Fahrplan: Der Zielbereich an der Alten Oper ist mit der S1, S6, S8 und S9 (Halt Taunusanlage) sowie der U6 und U7 problemlos zu erreichen. Die U-Bahn-Linien 4, 6 und 7 fahren mit zusätzlichen Wagen, die Linien 4 und 6 verkehren zudem in dichterem Takt.Nicht nur Profis treten am 1. Mai kräftig in die Pedale: Unter dem Motto „Gemeinsam ein Ziel“ bekommen rund 40 Schülerinnen und Schüler der Frankfurter Panoramaschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie der Paul-Hindemith-Gesamtschule die Möglichkeit, die Schlussrunde der Profis durch die Frankfurter Innenstadt zweimal zu absolvieren. „Es sind Events wie das Inklusionsrennen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer diversen Stadt stärken“, sagt Bürgermeisterin und Schirmfrau Nargess Eskandari-Grünberg.Auch 10 000 Hobbysportlerinnen und Hobbysportler haben im Zuge der Škoda Velotour die Chance, am Radklassiker teilzunehmen. Trotz Erweiterung der Startplatzkapazitäten um 2000 Plätze im Vergleich zum Vorjahr, ist diese erneut ausgebucht. Lediglich eine Ummeldung auf längere Strecken (103 km oder 92 km) wird am 30. April und am 1. Mai noch vor Ort möglich sein, der Wechsel auf die kürzere Distanz (40 km) ist während des Rennens immer möglich. Wer möchte, kann sich hier bereits für die Voranmeldung 2025 registrieren.Letztlich gibt es in diesem Jahr zusätzlich zu den Streckenfesten – unter anderem auf dem XXXLutz-Parkplatz am Start in Eschborn und der Alten Oper am Ziel in Frankfurt – eine Party am höchsten Punkt des Rennens auf dem Feldberg: Jeweils um 13.15 Uhr und um 15 Uhr werden hier die Profis erwartet, um 13.30 Uhr und um 14 Uhr die Fahrerinnen und Fahrer des U23-Rennens. Vorher erklimmen auch einige Teilnehmende der Škoda Velotour den Feldberg und freuen sich über Anfeuerungen.