Runden drehen am Mainufer

Bereits zum zweiten Mal gehen am 29. Mai Läuferinnen und Läufer auf den „Frankfurter Runden“ an den Start. Bei dem Lauf-Event entlang des Mainufers können sie während des Rennens selbst entscheiden, wie weit sie laufen möchten.

Zehn, 20, 30 oder doch 40 Kilometer? Das können die Läuferinnen und Läufer am 29. Mai auf den Frankfurter Runden selbst entscheiden. Sportlerinnen und Sportler aller Leistungsklassen können sich an dem Lauf-Event am Mainufer beteiligen. Schon zum zweiten Mal finden die „Frankfurter Runden powered by Mainova“ in diesem Jahr statt und sollen dabei den Breitensport in Frankfurt fördern.Die zehn Kilometer lange Strecke beginnt an der Weseler Werft und führt am Main entlang vorbei an der Alten Brücke, dem Eisernen Steg und durch den Westhafen. Auf der gegenüberliegenden Uferseite geht es dann am Museumsufer entlang zurück zur Osthafenbrücke, wo der Main erneut überquert wird, bis ins Ziel an der Weseler Werft. Das Besondere an dem Lauf-Event Ende Mai: Wie viele Runden sie laufen, können die Läuferinnen und Läufer je nach Tagesform noch während des Laufs selbst entscheiden.Trainieren können die Teilnehmenden schon jetzt: Die zehn Kilometer lange Frankfurter Runde steht ihnen das ganze Jahr über zur Verfügung, jeden Kilometer gibt es zudem eine Station mit Workouts inklusive Videoanleitung, die in den Lauf integriert werden können. Wer beim Event am 29. Mai eine Runde laufen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein, ab zwei Runden mindestens 18 Jahre. Die Anmeldung erfolgt über die Website der Frankfurter Runden , je nach Läuferanzahl liegt die Teilnahmegebühr zwischen 36 und 45 Euro. Nach dem Lauf wartet neben der digitalen Siegerehrung auch eine „After Race Party“ im Massif Central auf die Läuferinnen und Läufer.