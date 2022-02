Vorfreude auf die Fußball-EM

Fünf Spiele sollen während der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Frankfurt ausgetragen werden. Am Dienstag startete im Stadion die Tour der Veranstaltenden durch alle zehn Austragungsorte. Eine spezielle EM-Straßenbahn soll in Frankfurt die Vorfreude wecken.

Im Sommer 2024 soll in Deutschland wieder ein großes Fußballfest gefeiert werden. Nach der WM 2006 und der Frauen-WM 2011 wird Frankfurt auch dann wieder einer von zehn Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft sein. Die Vorbereitungen für das Turnier laufen bereits.



Im Rahmen der „Euro-Wochen“ besucht die Delegation der Euro 2024 GmbH um Botschafterin Célia Šašić derzeit alle Austragungsorte; noch bis Freitag sind sie in Frankfurt zu Gast. Bei der Kick-Off-Veranstaltung im Deutsche Bank Park gab Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) einen Einblick in die Vorbereitungen. In Workshops wurden zudem gemeinsam Konzepte für die Euro 2024 erarbeitet, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. „Es macht uns stolz, zu den Host Cities zu gehören“, erklärte Feldmann. „Wir wollen Europa und der Welt zeigen, wer wir sind: Eine Stadt, in der jeder willkommen ist. Eine Stadt, die gerne Gastgeberin ist. Eine Stadt, die Fußball liebt. Und eine Stadt, die gerne feiert – mit Fans aus ganz Europa.“



Fünf Spiele sollen zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli 2024 voraussichtlich in Frankfurt ausgetragen werden. „Aus meiner Zeit in Frankfurt weiß ich, wie fußballbegeistert die Stadt ist und daher werden wir hier tolle Spiele haben“, sagte die ehemalige Spielerin des 1. FFC Frankfurt, Célia Šašić. Um die Vorfreude auch unter den Frankfurterinnen und Frankfurtern anzuheizen, fährt seit Mittwoch eine gemeinsam von Stadt und VGF gestaltete Straßenbahn im Euro 2024-Look durch Frankfurt. Sie soll nun bis 2024 im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein. „In Frankfurt schlägt das Herz der Euro. Denn hier werden wir mit der Euro 2024 GmbH das Turnier maßgeblich vorbereiten“, erklärte Markus Stenger, Geschäftsführer der Euro 2024 GmbH. „Die Straßenbahn ist für uns ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich die Stadt auf dieses Turnier freut.“