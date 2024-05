Waffenverbotszone wird auf Frankfurter Hauptbahnhof erweitert

Die Waffenverbotszone gilt bald auch im und rund um den Frankfurter Hauptbahnhof. Die FDP im Römer fordert weitere Maßnahmen.

Beteiligte zufrieden mit der Waffenverbotszone in Frankfurt

Die sicherheitspolitischen Maßnahmen in Frankfurt werden ausgebaut: Ab 1. Juni sind rund um das Hauptbahnhofsgebäude von 20 bis 5 Uhr morgens neben ohnehin verbotenen Waffen auch Pfefferspray und Schlagring sowie Messer ab vier Zentimeter Klingenlänge tabu. Eine zugrundeliegende Verordnung haben OB Mike Josef (SPD) und Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) am Mittwoch (22. Mai) unterschrieben. Die bisher im Bahnhofsviertel geltende Waffenverbotszone wird damit erweitert. Josef bezeichnete die nun getroffene Maßnahme als „alternativlos“; die Deliktzahlen im Hauptbahnhof würden deutlich steigen, zwischen 2019 und 2022 hätten sie sich mehr als verdoppelt. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch schon der Polizeipräsident Stefan Müller in der Vergangenheit.Generell waren sich die Beteiligten einig, dass die bisher geltende Waffenverbotszone ein Erfolg sei. Seit Inkrafttreten der Waffenverbotszone wurden über 60 Ordnungswidrigkeiten – größtenteils wegen Führens eines Messers – zur Anzeige gebracht, gab Müller an. „Das sind 60 Gegenstände und Messer, die aus dem Verkehr gezogen wurden und somit bei Auseinandersetzungen nicht mehr eingesetzt werden können – das ist unmittelbarer Opferschutz und ein großer Erfolg.“Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung und versicherte, dass die „bewährte“ Zusammenarbeit der DB-Sicherheitskräfte und der Polizei weiter fortgesetzt werde.Die Römer-FDP bekundete ihrerseits ihre Zustimmung zu der Entscheidung für das Frankfurter Bahnhofsviertel. Fraktionsvorsitzender Yanki Pürsün sprach in einer Mitteilung von einem „entscheidenden Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlbefinden der Menschen in diesem Viertel“. Für die FDP dürfe es jedoch nicht dabei bleiben. Weitere Maßnahmen seien notwendig wie mehr Geld vom Land für die örtliche Sozialarbeit, mehr Polizeipräsenz sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen Landesregierung und Magistrat, damit Maßnahmen „zielgenau“ getroffen werden können.Im November dieses Jahres soll eine Evaluation zeigen, ob die Waffenverbotszone tatsächlich die Kriminalitätsrate gesenkt hat.